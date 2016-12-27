Известный израильский актер Ави Кушнер "умер" для Google

Редакция газеты "Гаарец" обратила внимание на то, что, если в поисковой системе Google ввести имя популярного израильского актера Ави Кушнера, то в результатах поиска можно увидеть, что актер скончался 20 декабря 2016 года.

Издание пишет, что информация для показа рядом со списком сайтов, на которых упоминается имя, берется из Wikipedia на английском языке. В истории редактирования статьи в английской версии статьи на Wikipedia можно увидеть, что в прошлый понедельник, 19 декабря, неизвестный пользователь из Израиля в 21:11, внес правку, согласно которой актер "умер" на следующий день.

"Гаарец" отмечает, что нельзя определить, была ли эта правка внесена в связи с появившимися слухами о смерти актера или слухи были спровоцированы этой записью.

Представители компании Google пообещали исправить досадную ошибку в ближайшие часы.

Редакция "Гаарец" связалась с актером Ави Кушнером, чтобы убедиться, что актер жив и здоров. Издание сообщает, что актеру известно о "баге" в поисковой системе и он очень этим огорчен.





