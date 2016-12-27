27 декабря 2016 г.
последняя новость: 20:57
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:30 Известный израильский актер Ави Кушнер "умер" для Google
11:22 Сеть французской мебели Home Salons в честь открытия предлагает интерьеры по заводским ценам
09:04 В период зимних праздников израильские дети смогут увидеть в цирке динозавров
09:00 Новогоднее шоу "Елка в Кремле" уже в Израиле
16:20 Зубин Мета намерен покинуть пост руководителя Израильского филармонического оркестра
15:10 Весной в Израиле "Океан Ельзи"
15:06 Симфонический оркестр Ришон ле-Циона открывает новый сезон
13:39 Рейтинг "Модель 2016 года": Кендалл Дженнер, Белла Хадид и другие звезды мира моды
12:51 "Мечтаю сняться у Михалкова": Дольф Лундгрен и Орнелла Мути подумывают о переезде в Россию
12:10 "Корсар" из Китая – эстетика романтизма от труппы "Ляонин Балет"
Досуг

Известный израильский актер Ави Кушнер "умер" для Google

время публикации: 20:30 | последнее обновление: 20:58 блог версия для печати фото
Ави Кушнер
Известный израильский актер Ави Кушнер "умер" для Google

Редакция газеты "Гаарец" обратила внимание на то, что, если в поисковой системе Google ввести имя популярного израильского актера Ави Кушнера, то в результатах поиска можно увидеть, что актер скончался 20 декабря 2016 года.

Издание пишет, что информация для показа рядом со списком сайтов, на которых упоминается имя, берется из Wikipedia на английском языке. В истории редактирования статьи в английской версии статьи на Wikipedia можно увидеть, что в прошлый понедельник, 19 декабря, неизвестный пользователь из Израиля в 21:11, внес правку, согласно которой актер "умер" на следующий день.

"Гаарец" отмечает, что нельзя определить, была ли эта правка внесена в связи с появившимися слухами о смерти актера или слухи были спровоцированы этой записью.

Представители компании Google пообещали исправить досадную ошибку в ближайшие часы.

Редакция "Гаарец" связалась с актером Ави Кушнером, чтобы убедиться, что актер жив и здоров. Издание сообщает, что актеру известно о "баге" в поисковой системе и он очень этим огорчен.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 10 августа 2014 г.
Театр "Габима" представляет Ави Кушнера в роли бравого солдата Швейка
// NEWSru.co.il // Досуг // 6 января 2013 г.
Фильм о бывших шефах ШАБАКа завоевал премию кинокритиков США







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 27 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016