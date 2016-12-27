Сеть французской мебели Home Salons в честь открытия предлагает интерьеры по заводским ценам

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Первый бутик французской сети Home Salons в Нетании с 1 декабря распахнул свои двери после масштабного обновления и представил новые коллекции мебели. По случаю открытия Home Salons предлагает лучшие модели диванов по заводским ценам.

Home Salons - одна из двух крупнейших мебельных сетей во Франции, которая существует с 1977 года. Центральный офис компании расположен на Лазурном берегу, в Ницце, а 47 филиалов сети раскинулись по всей Франции.

Их первый бутик открылся на перекрестке Полег в Нетании и на сегодняшний день это единственное в Израиле место, где можно купить настоящий французский диван от дизайнеров Home Salons.

В коллекции представлено большое количество диванов различных стилей и ценовой политики, для миниатюрных и просторных интерьеров. Модели отличает высокое качество каждой детали и правильный дизайн от ведущих европейских мастеров.

Качество продукции подтверждено, благодаря особенному составу и удобству конструкций. Так каркас производится из дорогого дерева (не ДСП!), в котором не должно быть ни одного сучка для максимальной прочности и эластичности.

Наполнение дивана - "Умная пена", она антиаллергенна, экологически чиста, не меняет свою форму и сохраняет упругость десятилетиями. Обивочные ткани также антиаллергенны не впитывают запахи, не пачкаются, не тянутся и не рвутся. Сложный состав синтетики, в котором соединены несколько видов тканей, помогает диванам не терять первозданный вид многие годы.

Безусловно, стоит также отметить высокий уровень комфорта. Диваны Home Salons покорят своими раскладывающимися сидениями, позволяющие полулежать на них, меняющими положения спинками и подлокотниками, а также множеством других приятных и важных для комфорта сюрпризов. Специально, по случаю открытия магазина, в Home Salons предлагают особенные цены. – для французского стиля комфортной жизни.

Телефон для дополнительной информации 074-7290756

Бесплатная стоянка – напротив магазина.

Французский сайт бренда.

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