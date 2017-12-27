Самые кассовые актеры 2017 года по версии Forbes: Галь Гадот в первой тройке

Журнал Forbes опубликовал ежегодную первую десятку самых кассовых киноактеров. В 2017 году рейтинг возглавили партнеры по "Форсажу" Вин Дизель (фильмы с его участием собрали за год 1,6 млрд долларов) и Дуэйн Джонсон (1,5 млрд долларов).

Вин Дизель в 2017 году сыграл в трех фильмах: "Три икса: Мировое господство", "Форсаж 8" и "Стражи Галактики 2". Дуэйн Джонсон за тот же период, кроме картины "Форсаж 8", снялся в фильмах "Спасатели Малибу" и "Джуманджи: Зов джунглей".

Третью строчку рейтинга занимает израильская актриса Галь Гадот, снимавшаяся в свое время вместе с Дизелем и Джонсоном, но в 2017 году как киногерой известная прежде всего в качестве "Чудо-женщины" (Wonder Woman). Фильмы 2017-го "Чудо-женщина" и "Лига справедливости" с ее участием принесли за год 1,4 миллиарда долларов.

Далее в рейтинге перечислены:

4. Эмма Уотсон ("Сфера", "Красавица и чудовище" – $1,3 млрд),

5. Джонни Депп ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Убийство в "Восточном экспрессе"", "Лабиринт" – $1,1 млрд),

6. Дэйзи Ридли ("Убийство в "Восточном экспрессе"", "Звёздные войны: Последние джедаи" – $1,08 млрд),

7. Том Холланд ("Человек-паук: Возвращение домой", "Паломничество", "Война токов" – $888 млн),

8. Крис Прэтт ("Стражи Галактики 2" – $864 млн),

9. Крис Хемсворт ("Тор: Рагнарёк" – $845 млн),

10. Джон Бойега ("Обитатели холмов", "Шишак", "Сфера", "Детройт", "Звёздные войны: Последние джедаи" – $815 млн).