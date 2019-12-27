Почему ада нет. Наринэ Абгарян в передаче "Детские недетские вопросы"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стала Наринэ Абгарян – писательница и блогер, родившаяся в Армении и живущая в Москве, член попечительского совета благотворительного фонда "Созидание". Ее писательский успех начался с повести "Манюня" в 2010 году. С тех пор у Наринэ вышло десять книг. Она рассказывает, что сейчас пишет "смешную книжку о смерти", сборник рассказов под названием "Весёлые проводы".

"Ада нет... – говорит она. – Потому что после смерти не может быть несправедливости".

На вопрос "Кто умнее девочки или мальчики?" у Наринэ был готовый ответ: "Мальчики умнее, девочки мудрее".

"Радужный дурак – человек, который не перестает надеяться на то, что ему по плечу что-то изменить". Сама Наринэ надеется, что можно понемногу менять этот мир к лучшему.

В Израиле ей нравится уровень свободы, ее радуют и отношение к детям, и солдаты, "которые понимают, за что они любят эту страну и за что она любит их".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Наринэ Абгарян

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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