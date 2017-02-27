"Оскар-2017": конфуз в финале. Номинации и лауреаты

Вечером в воскресенье, 26 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 89-я церемония вручения премий Американской кинопремии "Оскар".

- Церемония вручения премии "Оскар-2017". Фоторепортаж

Трагикомедийный фильм-мюзикл "Ла-Ла Ленд" был объявлен победителем в семи номинациях из 14, в которых был представлен. В частности, было заявлено, что он признан лучшим фильмом 2016 года.

Но через несколько минут организаторы объявили о досадной ошибке и принесли свои извинения. В главной категории "Лучший фильм" победила картина "Лунный свет", которая получила еще два "Оскара" в менее престижных номинациях.

Невольным героем этого конфуза стал актер Уоррен Битти, которому было доверено открыть конверт с названием фильма-победителя. Выдержав театральную паузу, Битти так и не решился назвать победившую картину, он передал конверт Фэй Данэуэй, и так объявила победу "Ла-Ла Ленд". Но когда создатели этого фильма уже поднялись на сцену, было объявлено о допущенной ошибке – ведущему передали не тот конверт – и настоящем фильме-победителе, которым стал "Лунный свет".

В социальных сетях было опубликовано множество версий по поводу происшедшего: от преднамеренной "ошибки" с целью привлечения внимания СМИ до атаки российских хакеров.

Ведущий церемонии комик Джимми Киммел неоднократно пытался "подкалывать" президента США Дональда Трампа, в том числе выражая обеспокоенность по поводу молчания Трампа в твиттере. Но президент после ужина с губернаторами в Белом доме не продемонстрировал немедленной заинтересованности в том, что происходило этой ночью в Лос-Анджелесе. После конфуза с объявлением главной премии шутки по поводу Трампа отошли на второй план.

Номинации и лауреаты

Лучший фильм – "Лунный свет" – продюсеры: Адель Романски, Деде Гарднер и Джереми Клейнер)

Лучшая режиссёрская работа – Дэмьен Шазелл – "Ла-Ла Ленд"

Лучший актёр – Кейси Аффлек – "Манчестер у моря" (за роль Ли Чандлера)

Лучшая актриса – Эмма Стоун – "Ла-Ла Ленд" (за роль Мии Долан)

Лучший актёр второго плана – Махершала Али – "Лунный свет" (за роль Хуана)

Лучшая актриса второго плана – Виола Дэвис – "Ограды" (за роль Роуз Максон)

Лучший оригинальный сценарий – Кеннет Лонерган – "Манчестер у моря"

Лучший адаптированный сценарий – Барри Дженкинс и Тарелл Элвин МакКрейни – "Лунный свет"

Лучший анимационный полнометражный фильм – "Зверополис" / "Zootopia" (Байрон Ховард, Рич Мур и Кларк Спенсер)

Лучший фильм на иностранном языке – "Коммивояжёр" (Иран), реж. Асгар Фархади

Лучшая музыка к фильму – Джастин Гурвиц – "Ла-Ла Ленд"

Лучшая песня к фильму – "City of Stars" – "Ла-Ла Ленд" – музыка: Джастин Гурвиц, слова: Бендж Пасек и Джастин Пол

Лучший монтаж – Джон Гилберт – "По соображениям совести"

Лучшая операторская работа – Линус Сандгрен – "Ла-Ла Ленд"

Лучшая работа художника – Дэвид Уоско (постановщик), Сэнди Рейнольдс-Уоско (декоратор) – "Ла-Ла Ленд"

Лучший дизайн костюмов – Коллин Этвуд – "Фантастические твари и где они обитают"

Лучший звук – Кевин О’Коннелл, Энди Райт, Роберт Маккензи и Питер Грейс – "По соображениям совести"

Лучший звуковой монтаж – Сильвен Бельмар – "Прибытие"

Лучшие визуальные эффекты – Роберт Легато, Адам Валдез, Эндрю Р. Джонс и Дэн Леммон – "Книга джунглей"

Лучший грим и причёски – Алессандро Бертолацци, Джорджо Грегорини и Кристофер Нельсон – "Отряд самоубийц"

Лучший документальный полнометражный фильм – "О. Джей: Сделано в Америке" / "O.J.: Made in America" (Эзра Эдельман и Кэролайн Уотерлоу)

Лучший документальный короткометражный фильм – "Белые шлемы" / "The White Helmets" (Орландо фон Айнсидель и Джоэнна Натасегара)

Лучший игровой короткометражный фильм – "Пой" / "Mindenki" (Кристоф Дек и Анна Удварди)

Лучший анимационный короткометражный фильм – "Песочник" / "Piper" (Алан Барилларо и Марк Сондхаймер).





