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Досуг

Украина отказалась от участия в "Евровидении" в Тель-Авиве

время публикации: 19:47 | последнее обновление: 20:05 блог версия для печати фото
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ)
Украина отказалась от участия в "Евровидении" в Тель-Авиве
Maruv

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) опубликовала 27 февраля официальное заявление по поводу своего отказа от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле.

В заявлении говорится, что после того, как певица Maruv, ставшая победительницей национального отбора, отказалась подписать стандартный контракт, компания, уважая мнение зрителей, отказалась от имевшейся у нее возможности отправить в Израиль любого другого участника отбора.

В заявлении НОТУ также говорят о чрезмерной политизации отбора и проблемах в музыкальной индустрии в Украине. В частности, о связях местных артистов с шоу-бизнесом России, несмотря на продолжающийся уже пять лет военный конфликт. "Для части общества это неприемлемо и возмутительно", - говорится в заявлении.

Израильская новостная корпорация "Кан" передала, что Украина уведомила Израиль об отказе от участия в конкурсе.

Отметим, что 25 февраля израильские СМИ сообщили, что Украина уведомила организаторов о том, что Анна Корсун, известная под сценическим псевдонимом Maruv, ставшая победительницей национального отборочного тура, не приедет в Израиль, отказавшись подписать договор с НОТУ.

При этом в своем Facebook Корсун писала, что на нее оказывается давление с тем, чтобы она отказалась от участия в "Евровидении", а также о кабальных условиях предложенного ей договора.



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