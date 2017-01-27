Тото Кутуньо и Национальный балет Китая. Афиша на ближайшие выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

Вечером в пятницу в тель-авивском зале "Гехаль а-Тарбут" состоится единственный концерт знаменитого итальянского певца Тото Кутуньо.

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В Израиле гастролирует Национальный балет Китая со спектаклем "Корсар" (хореография: Мариус Петипа). Последнее выступление состоится в субботу в Хайфе.

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Израильская опера в Тель-Авиве представляет итальянскую оперу "Лючия ди Ламмермур". Билетов на ближайшие выходные уже нет, но еще можно приобрести билеты на следующую неделю.

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Артисты Большого академического театра оперы и балета республики Беларусь в пятницу в Ашдоде, в субботу в Афуле представят программу "Волшебный мир оперетты".

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Вечером в субботу в театре "Гешер" (Яффо) можно посмотреть спектакль "Диббук" по мотивам романа С.Ан-ского. В главных ролях: Эфрат Бен-Цур и Исраэль (Саша) Демидов.

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Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il