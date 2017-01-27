27 января 2017 г.
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Досуг

Тото Кутуньо и Национальный балет Китая. Афиша на ближайшие выходные

время публикации: 12:52 | последнее обновление: 12:52 блог версия для печати фото
Тото Кутуньо и Национальный балет Китая. Афиша на ближайшие выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

Вечером в пятницу в тель-авивском зале "Гехаль а-Тарбут" состоится единственный концерт знаменитого итальянского певца Тото Кутуньо.

- Приобрести билеты на концерт Тото Кутуньо

В Израиле гастролирует Национальный балет Китая со спектаклем "Корсар" (хореография: Мариус Петипа). Последнее выступление состоится в субботу в Хайфе.

- Приобрести билеты на балет "Корсар"

Израильская опера в Тель-Авиве представляет итальянскую оперу "Лючия ди Ламмермур". Билетов на ближайшие выходные уже нет, но еще можно приобрести билеты на следующую неделю.

- Приобрести билеты на оперу "Лючия ди Ламмермур"

Артисты Большого академического театра оперы и балета республики Беларусь в пятницу в Ашдоде, в субботу в Афуле представят программу "Волшебный мир оперетты".

- Приобрести билеты на программу "Волшебный мир оперетты"

Вечером в субботу в театре "Гешер" (Яффо) можно посмотреть спектакль "Диббук" по мотивам романа С.Ан-ского. В главных ролях: Эфрат Бен-Цур и Исраэль (Саша) Демидов.

- Приобрести билеты на спектакль "Диббук"

Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il

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Пятница, 27 января 2017 г.
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