"Pixel" снова в Израиле

Балетная группа под таким странным, технологично-электронным, мерцающим названием - "Pixel" - была в Израиле совсем недавно, в июне прошлого года, и так понравилась любителям всего яркого, необычного, эпатажного, что вновь возвращается в Израиль, и в ближайшем сентябре даст три представления в Тель-Авивской опере для ценителей хореографов-реформаторов и дерзких сценических идей.

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"Pixel" – это хип-хоп на фоне магического видео-арта, это очень неожиданное зрелище, мало подчиняющееся логике. Это балет-иллюзия, объединяющий энергию и поэзию, художественную литературу и технические достижения, хип-хоп и цирк, движение человеческого тела и изящество дигитальной игры света, "цифровых огней", и это - переосмысление классического балетного шоу в стиле 21-го века. Это новаторский танец с потрясающими визуальными эффектами, даже гипнотический танец, приводящий в состояние транса, и все это – на фоне видео-искусства оптических иллюзий на грани материального и цифрового миров. Спектакль построен на взаимодействии танцовщиков и интерактивных мультимедийных проекций. Медиапроекции в "Пикселе" превращаются в одну из сторон противостояний, выстроенного на контрастах физического и эфемерного, явного и абстрактного. Чувственная, выразительно телесная хип-хоп хореография мастерски вписана в цифровое пространство – и в противодействии двух миров рождается гармония пограничного мира на пересечении реальности и иллюзии. "Pixel" - это и яркая эклектика, в которой перемешались прекрасная музыка, театральная постановка, танцы, цирковые трюки и мэппинг (псевдо-трехмерная проекция).

Поставил "Pixel" французский топ-хореограф Мурад Мерзуки при сотрудничестве видео-художников Adrien M / Claire B Company - Компании Адриена Мондо и Клер Бардэн – компании и исследовательского центра дигитальных цифровых театральных технологий в Лионе. Видео-арт Бардэн и Мондо – не слепок с действительности, а альтернативная 3D реальность.

Мурад Мерзуки знаком израильским зрителям - напомню о его проекте для бразильской труппы Agwa - Käfig/Brazil, показанном в Израиле в 2013-м году. Мерзуки - один из самых молодых руководителей одного из национальных балетных центров Франции в городе Кретей. Всего во Франции - двадцать субсидируемых государством танцевальных центров, существующих в разных регионах страны. Мерзуки руководит The Centre Corégraphiique National De Créteil Et Du Val-De-Marne. Он также руководит двумя фестивалями хип-хопа – "Karavel" в Лионе и "Kalypso" в Париже - соединил современный танец, хип-хоп и другие артистические формы, цифровые технологии, чарующее освещение и оптические иллюзии, игру тел и рефлексий, цветов и теней. Он ищет другие пути развития танца, используя и фантазии, и новые технологии. Результат – просто волшебный, и в данном случае этот эпитет звучит вовсе не замыленно, потому что Мерзуки и 11 его танцоров творят на сцене чудеса, найдя выверенное равновесие между танцем и технологиями в зыбком, бесплотном пространстве, где происходят феерические события.

Мерзуки считает - и доказывает это на сцене - что цифровые технологии расширяют восприятие пространства, добавляют новые способы движения для танцовщиков; что новые медиа могут менять движение, придавать ему другую плотность и новое направление. Что технический прогресс вынуждает хореографов заново исследовать движение, эволюционировать. Но в его спектаклях все равно берет верх "человеческая" составляющая, риск и бесстрашие в желании показать новое. При этом он превращает уличный хип-хоп в театральный спектакль, уличные танцы социального недовольства в искусство со своей эстетикой и посылом, и доказывает, что хип-хоп стал зрелищем для изысканных балетоманов.

Между прочим, Мерзуки – еще и Рыцарь искусств и литературы во Франции и Рыцарь ордена Почетного легиона. Он соединяет несовместимые вещи и понятия: французский хип-хоп, бразильскую капуэру, самбу, босанову, восточные мотивы, нарочитую небрежность в пластике гибких тел и юмор. В результате хип-хоп из танца угнетенных и протестующих превращается в современный балет с пируэтами, трюками брейк-данса и изысками акробатики, и все это в свете ярких пикселей.

Мерзуки выводит на сцену саму энергию, умноженную на эмоции танцовщиков и его профессионализм, превращающий бывшие уличные танцы в современный, экологический, урбанистический, виртуозный и акробатический балет. Даже чтобы произнести все это в правильном порядке, нужно обладать навыками координации и концентрации внимания, а каково такое станцевать? - техника и стремительность его исполнителей поражает.

"Вначале нас никто не воспринимал всерьез - ни в театрах, ни в других культурных организациях, - говорит Мерзуки. - Поэтому, несмотря на всю раскованность стиля хип-хопа мы ощущали себя как в клетке. В то время в нашей труппе была немецкая танцовщица с классическим балетным образованием: танцуя в стиле хип-хоп, она хотела вырваться из "клетки" традиционной хореографии. Все это вместе и привело к тому, что свой первый спектакль мы назвали "Käfig", что в переводе с арабского и немецкого значит "клетка".

Мурад Мерзуки вырос в том квартале Лиона, где хип-хоп танцевали все. С 7 лет он занимался в школе боевых искусств карате и боксом, в той же школе учился акробатике, но хотел играть в театре. В 14 лет, благодаря телепередаче, Мерзуки открыл для себя мир хип-хопа, а затем основал компанию Accrorap, концепцией которой было сочетание хип-хопа и цирка. Довольно быстро его спектакли стали популярными, он начал сотрудничать с хореографами, но в 1995 году покинул Accrorap, чтобы заняться собственным проектом, который и назвал "Käfig". Хип-хоп его труппы – это не просто движение городских окраин и пригородов, не только молодежный спонтанный выплеск эмоций, а вид искусства, это не импровизация, а срежиссированное соединение хореографии и музыки с другими элементами сценического действа. Кстати, сам Морис Бежар подтвердил в свое время, что хип-хоп имеет право на существование и вписывается в другие хореографические направления. Уличный хип-хоп преобразился в новый сценический и пластический спектакль, динамичный, выразительный и ассоциативно емкий.

Адриен Мондо - исследователь и многопрофильный художник, увлекается информационными технологиями, а также он еще и жонглер и циркач. Клер Бардэн – художница, графический дизайнер и сценограф. Кредо их компании – это видео-арт, сочетание различных форм искусства, реальных и виртуальных миров с информационными технологиями (IT), разработки и оптимизации для различных целей. В их портфолио - театральные и танцевальные спектакли, выставки и инсталляции, в которых художники объединяют реальный и цифровой миры в одно целое.

Публикуется по материалам PR-агентства