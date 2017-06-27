"Дюймовочка на пуантах" скоро в Израиле

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Мировая премьера Театра Moscow State Ballet. Балет "Дюймовочка" в 2-х актах для всей семьи.

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"Дюймовочка" - трогательная история про крошечную, добрую и красивую девочку, пережившую массу разнообразных приключений и, в конце концов, обретшую свое счастье, знакома нам с детства. И любовь к этой сказке мы передаем из поколения в поколение. По мотивам волшебной сказки Андерсена поставлены спектакли, сняты многочисленные фильмы и мультики, но полнометражный балет на чарующую музыку Чайковского удается посмотреть нечасто.

Работу театра Moscow State Ballet всегда отличает высокое мастерство профессионалов, яркие образы, красочные костюмы, великолепные декорации, тщательно подобранный видео-арт и элементы мультипликации, весь мультимедийный набор, напоминающий нам что балет 21-го века идет в ногу со временем.

Тем более отрадно, что в июне поклонники Терпсихоры смогут насладиться полнометражным балетом "Дюймовочка" в исполнении Театра Moscow State Ballet. Мало того, что это мировая премьера, это - спектакль для всей семьи! Балет всегда погружает зрителя в волшебный сверкающий мир, вместе с тем тщательно проработанные образы персонажей балета – Дюймовочки, Принца, эльфов, Ласточки, Мыши, Крота, лягушек настолько реалистичны, что без труда становятся близкими и понятными даже самым юным зрителям. Детские спектакли неслучайно занимают важное место в репертуаре театра Moscow State Ballet: одной из своих важных миссий театр считает воспитание художественного вкуса у подрастающего поколения и развитие балетного искусства. Для детей это знакомство с прекрасным. Нередко случается. что ребенок, завороженный яркими красками и выразительными образами впервые увиденного балетного спектакля, избирает для себя хореографическое искусство в качестве дела жизни и высокое мастерство профессионалов Moscow State Ballet дает толчок к развитию юного таланта, является ориентиром, образцом, к которому следует стремиться.

Театр Moscow State Ballet коллектив относительно молодой, но уже громко заявивший о себе своими приоритетными направлениями деятельности, а именно - возрождение былого величия русской классической школы балета и развитие её современных направлений. Состав балетной труппы театра состоит из выпускников лучших хореографических школ России. Театр сотрудничает с ведущими артистами различных театров нашей страны, в том числе с артистами Государственного Академического Большого театра, Мариинского театра, музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Именно это сочетание великолепной выучки артистов, со вкусом подобранной музыки, яркие и красочные костюмы и декорации, трогательный сюжет бессмертной сказки сделали спектакль "Дюймовочка" в исполнении Театра Moscow State Ballet таким запоминающимися, доставляет небывалое эстетическое удовольствие и побуждает зрителей вставать с мест в едином порыве и бурными аплодисментами выражать восхищение и благодарность за их труд.

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