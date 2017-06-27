"Либераче-шоу" на сценах Израиля. Ближайший концерт – уже завтра

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Кто такой Либераче? Владзи Валентино Либераче - американский пианист, певец и шоумен - в 1950-е-1970-е годы был самым высокооплачиваемым артистом в мире. Его карьера охватывает четыре десятилетия - и не только концертов, но и выпуска альбомов, участия в телевизионных проектах и кинофильмах. Виртуозная техника игры, ярчайшие, подчас супер-экстравагантные костюмы, эскапизм и талант, талант и еще раз талант создали его образ и его телешоу, за которые Либераче получил две премии "Эмми". Он играл джаз, хотя дебютировал в 1936 году в семнадцатилетнем возрасте в качестве солиста Чикагского симфонического оркестра, исполняя Первый концерт Ференца Листа. В 1952 году состоялся дебют Либераче как шоумена на телевидении. Он легко общался со зрителями, стал знаковой иконой 1950-х, побил все рекорды посещаемости концертов (110 тысяч на Soldier Field в Чикаго) и стал самым высокооплачиваемым пианистом своего времени. И самым эксцентричным. Либераче снимался в кино, гастролировал от Австралии до Британии, писал книги, постоянно выступал на телевидении. В 1980-м в Лас-Вегасе музыкант был назван одновременно "звездой года" и "эстрадной персоной года". В 1981-м ему была вручена премия "Золотой микрофон" ("Golden Mike"), у него - две звезды на Голливудской Аллее Славы.

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В 1984-м году состоялся первый концерт с участием Либераче в нью-йоркском "Радио-Сити-Мьюзик-Холл", который по посещаемости установил наибольший рекорд за всю историю этого зала: на тот концерт пришло более 80 тысяч зрителей. О Либераче складывали и продолжают складывать легенды. Одна из них – о его встрече с Элвисом Пресли, о котором говорят, что тот перенял от Либераче увлечение мишурой и блестящими тканями. Впрочем, как и Элтон Джон, влияние на которого Либераче несомненно. Умер Либераче в 1987-м году. В Лас-Вегасе еще до недавнего времени существовал музей, в котором хранились его невообразимые шубы, костюмы и около 40 роялей.

Мистер Шоу-бизнес - так называл себя сам Либераче. И, несмотря на все это, русскоязычной публике он известен мало. Заново его открывает в своей новой концертной программе пианист Леонид Пташка (в образе Либераче), пригласивший для воплощения образа Элвиса известного израильского певца Мозеса Си, Элвиса Пресли давно почитающего и исполняющего его песни в различных форматах. Сходство Леонида Пташки с Владзи Либераче (и физическое и в образе) столь же несомненно, как и сходство израильтянина Мозеса Си с американцем Элвисом Пресли.

Но прежде всего, это новая программа посвящена столь неоднозначной фигуре как Владзи Либераче - потрясающего пианиста, работавшего во всех стилях - классики, джаза, популярной музыки. Леонид Пташка и Мозес Си создают на сцене красочный ремейк шоу 1950-х годов вместе с оркестром из 15 человек, играющими аранжировки в духе расцвета музыки Либераче и Элвиса. Программа – легкая, но ей предшествовала очень серьезная музыкальная работа, длившаяся около года. Эта программа заставит вспомнить ту музыку, что была и оценить то, как музыка 1950-х, как творчество Либераче и Элвиса повлияло на ту музыку, что исполняется сегодня. И, возможно, заставит поверить в переселении душ. Леонид Пташка и Мозес Си в концертных залах. Или то Либераче и Пресли? В мае и июне 2017 года на сценах Израиля.