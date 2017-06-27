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Досуг

Реалистичная скульптура обнаженной и безрукой "богини моды" Кейт Мосс выставлена в Лондоне

время публикации: 08:34 | последнее обновление: 08:34 блог версия для печати фото
Скульптура Кейт Мосс в Лондоне
Скульптура Кейт Мосс в Лондоне
Кейт Мосс в рекламе St.Tropez
ВСЕ ФОТО

26 июня в лондонской Opera Gallery была выставлена гиперреалистичная скульптура, изображающая обнаженную британскую супермодель Кейт Мосс. Эта скульптура, созданная Эдгаром Аскеловичем и получившая вульгарное название "MILF" ("мамочка, с которой я хотел бы заняться сексом"), продается за 25.000 фунтов стерлингов, сообщает агентство Reuters.

Скульптор Эдгар Аскелович родился в Литве, в последние годы живет в Германии. Reuters напоминает о созданном им изображении Дэвида Боуи в образе наполовину человека, наполовину собаки. Известны также его работы, изображающие королеву Елизавету II как нищую или Энди Уорхолла в старости.

На создание образа Кейт Мосс у Аскеловича ушло четыре месяца. Он использовал около 80 килограммов силикона и полиуретановой резины.

По словам директора Opera Gallery Жана-Давида Малата, художник показал Кейт Мосс как богиню индустрии моды. При этом Аскелович создавал свою скульптуру по фотографиям, Мосс ему не позировала.

Кейт Мосс родилась в английском городке Кройдон 16 января 1974 года. Кейт рассказывала, что уже в 12 лет она воровала алкогольные напитки из домашнего буфета. В 14 лет девушка отправилась со своими родителями путешествовать на Багамы, где потеряла девственность. В американском аэропорту JFK, когда семья возвращалась домой, к Кейт подошла Сара Дукас из лондонского модельного агентства Storm и предложила ей попробовать себя в роли модели. Так началось восхождение юной звезды. Она снялась в рекламе "Calvin Klein", что принесло ей необыкновенную популярность, сразу после этого Кейт Мосс стала одной из самых известных и высоко оплачиваемых манекенщиц.

Рост Кейт Мосс меньше 1.70. Но она смогла завоевать мир моды своим знаменитым взглядом волчицы. Необычная внешность Кейт сделала ее не менее запоминающейся, чем Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер и другие "классические" модели. Кейт Мосс стала идолом "героиновой красоты", законодательницей нового образа модели – очень худой, изможденной девушки.

Знаменитая манекенщица не раз фигурировала в скандалах, связанных с наркотиками. В 1998 году она впервые была госпитализирована и прошла курс реабилитации от наркотической зависимости в лондонской клинике Priory. Когда в 2002 году у Кейт родилась дочь от редактора одного лондонского журнала Джеферсона Хека, с которым Мосс в то время встречалась, все решили, что скандалистка остепенилась. Но уже через год она рассталась с отцом своего ребенка и стала встречаться с панк-музыкантом Питом Догерти, не скрывающим свою героиновую зависимость. Наркозависимость на несколько лет лишила Кейт возможности работать в модельном бизнесе.

С 2006 года начался новый карьерный взлет Мосс. Несмотря на скандалы, многие годы сопровождавшие Кейт, она больше 20 лет входит в число самых востребованных и высокооплачиваемых фотомоделей. В 2011-м году она вышла замуж за гитариста группы The Kills Джейми Хинса.

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