"Заповедник 95": Страшный суд за Московское дело. Последние новости в стихах. Мультсатира

В воскресенье, 27 октября, проект "Заповедник" представил новую, 95-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новой серии: Путин, Трамп, Меркель, Макрон и Шойгу в триллере о клоуне Джокере, его одиночестве, непонимании со стороны общества и мнимом величии. Страшный суд над Путиным, Золотовым, Сечиным, Медведевым, Собяниным и Шойгу за беспредел с "Московским делом 2019". Путин, Песков, Володин, Матвиенко, Мэй, Джонсон, Трамп, Эрдоган, Лукашенко, Шойгу и Соловьев читают стихи о наболевших новостях прошедшей недели в России и мире: СПЧ, курды, бюджет России, брекзит, ракеты и интеграция с Белоруссией.

В этом выпуске нашли отражение: общетематическая программа о том, что Путина никто не понимает; пять фигурантов так называемого "московского дела" осуждены на сроки от двух до четырех лет. Еще пять человек остаются под следствием; в Симоновском суде Москвы началось рассмотрение исков к сотрудникам ФБК со стороны Мосгортранса, Метрополитена и МВД; Владимир Путин своим указом назначил нового главу Совета по правам человека; Госдума в первом чтении рассмотрела бюджет; парламент Великобритании принял резолюцию, заставившую Бориса Джонсона просить ЕС о новой отсрочке брекзита; Путин уволил нелояльных членов СПЧ.

Все выпуски "Заповедника" (DW)