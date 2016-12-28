Ханукальные и новогодние шоу, спектакли, концерты и торжества. Афиша NEWSru.co.il

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в дни Хануки и Нового года. Билеты – в онлайн-кассе.

Мероприятия для детей

Театр Zero представляет новогоднее шоу "Баба Яга против Деда Мороза". В ходе представления самые маленькие зрители смогут поближе познакомиться с Чебурашкой, Крокодилом Геной, Котом в Сапогах, Людоедом, Карлсоном, Винни Пухом и Пятачком, Красной Шапочкой и Драконом.

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Израильский ТЮЗ Шауля Тиктинера покажет детям целых два новогодних спектакля - классическую новогоднюю сказку Самуила Маршака "Двенадцать месяцев" и "Новогодний карнавал в стране Мульти-Пульти".

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Израильский государственный балет в дни Хануки приглашает зрителей на постановку "Спящая красавица" в классической хореографии Мариуса Петипа.

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Еще один израильский детский театр "Маленький принц" приглашает зрителей на "Новогодний бал для Золушки", где девочка-замарашка превращается в прекрасную принцессу, тыква – в роскошную карету, а хрустальная туфелька служит путеводной звездой влюбленным.

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В начале января малышей пригласят на новогоднюю кукольную программу "Супер-Ёлка или Привет, Ципа!"

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Израильский Театр Комедии приглашает зрителей на "Новую новогоднюю сказку", где каждый зритель сможет поиграть с Дедом Морозом и потанцевать со Снегурочкой.

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И, наконец, израильских детей ждет долгожданная "Елка в Кремле". Волшебная музыка, богатое световое оформление, роскошные костюмы, захватывающий и динамичный сюжет, а, главное, любимые сказочные герои и культовые мультперсонажи.

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Мероприятия для взрослых

Леонид Пташка и Фернандо Сейшес приглашают всех 31 декабря в Латрун на Рождественский Бразильский карнавал, где слушатели смогут насладиться блестящим сочетанием джазовой музыки и бразильского фольклора.

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НКО "Жемчужины классической музыки" приглашает жителей Тель-Авива и Хайфы на Рождественский венский бал при участии Иерусалимского фестивального оркестра.

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30 декабря в Латруне состоится концерт "Звезды рождественского Бродвея и Парижа" и дегустация монастырских вин.

- Приобрести билеты на концерт "Звезды рождественского Бродвея и Парижа"

Встречи Нового года в залах торжеств

В кассе "Браво" можно также приобрести билеты на новогодние торжества в различных залах страны.

- Приобрести билеты на встречу Нового года в зале торжеств