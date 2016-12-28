Скрипач Рахлин, "внук Ойстраха", приезжает в Израиль – со скрипкой Страдивари

Юлиан Рахлин считается одним из самых ярких скрипачей своего поколения. Его потрясающее мастерство и интереснейшие интерпретации покоряют зрителей во всем мире на протяжении уже почти трех десятилетий. В феврале этого года выдающийся скрипач, альтист и дирижер, который даст несколько концертов с Израильским Филармоническим Оркестром – в рамках мероприятий в честь 80-летия со дня его основания.

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Рахлин, в прошлом студент, а сегодня профессор Венской консерватории – лауреат множества международных конкурсов. Свою профессиональную карьеру скрипач начал почти три десятка лет назад, когда тринадцатилетним подростком выступил в Берлине с оркестром под управлением американского дирижера Лорина Маазеля и подписал свой первый контракт со звукозаписывающей компанией Sony, а спустя год стал победителем Конкурса молодых музыкантов "Евровидение" в Амстердаме.

Юлиан Рахлин, которого пресса окрестила "внуком Давида Ойстраха", солирует с ведущими оркестрами, играет камерную музыку и реситали со своим постоянным партнером – израильским пианистом Итамаром Голаном (их дуэт существует с 1996 года). Юлиана Рахлина иногда называют внуком Давида Ойстраха, поскольку он учился у его воспитанника Бориса Кушнира.

Юлиан Рахлин родился в Вильнюсе, откуда его родители-музыканты эмигрировали в 1977 году, когда мальчику было три года. Его родственники живут в Литве и в Израиле, но его дом – это Вена, город особой музыкальных традиций и культуры.

На концертах в Израиле Рахлин будет играть на скрипке Страдивари Ex-Liebig 1704 года, одном из самых ценных инструментов в мире. Необычна и история этого инструмента: в 1800-е годы она принадлежала знаменитой венской коллекции Либига, затем хранилась в Bicentenario Stradivariano в Кремоне. На ней 40 лет играл знаменитый профессор и концертмейстер Венского филармонического оркестра Вольфганг Шнайдерхан.

До этого Рахлин играл на скрипке работы Гварнери дель Джезу, изготовленной в 1741 году и стоимостью 4 миллиона долларов, принадлежащей Национальному банку Австрии.

Юлиан Рахлин руководит международным музыкальным фестивалем в Дубровнике, его поклонниками являются такие звезды как Шон Коннери, Анжела Бассет, Габриэль Бирн, Билли Джоэл, Жерар Депардье и Джон Малкович. Известный британский актер Роджер Мур называл Рахлина "экстраординарным талантом, виртуозом и гением", а другой бывший Бонд, Шон Коннери, обзавелся скрипичным концертом финского композитора Яна Сибелиуса в исполнении Рахлина еще до того, как подружился с музыкантом.

Внимание к австрийскому скрипачу привлекает не только исполняемая им музыка – несколько лет назад Всемирный экономический форум включил Рахлина в число ежегодно выбираемых "молодых глобальных лидеров".

"Музыка – это не только инструмент мира, но и мощное оружие в мире насилия. Я никогда не хотел быть только скрипачом, зарабатывающим деньги и славу" – говорит музыкант, дающий около двадцати бесплатных концертов ежегодно, собирая таким образом средства в помощь больным раком и СПИДом и на сохранение окружающей среды и дикой природы. – Мой вклад крайне мал, но если все мы будем хоть что-то делать, то мир изменится".

Рахлин не раз выступал с благотворительными концертами в Израиле и на фестивале в Дубровнике, в то время как многие другие его известные коллеги отказывались приезжать в этот когда-то прифронтовой город на территории бывшей Югославии.

По материалам PR-агентства