В Израиле состоятся премьеры фильмов "Мой друг Борис Немцов" и "Путин навсегда?"

13 января, на Старый новый год, в Тель-Авиве пройдут сразу две знаковые премьеры полнометражных документальных фильмов из цикла "Новейшая история", который открывает кино-проект "Музеон".

- Приобрести абонемент на 2 документальных фильма "Мой друг Борис Немцов" и "Путин навсегда?"

Во-первых, будет показан нашумевший фильм "Мой друг Борис Немцов", который на протяжении нескольких лет снимала Зося Родкевич - молодой российский документалист. Зося буквально ходила за политиком по пятам, фиксируя его повседневную и деловую жизнь. В своих многочисленных интервью она признается, что начала снимать Немцова неохотно, еще работая в новостях, однако моментально попала под его обаяние и подружилась со своим героем. Конечно, автор фильма не могла предположить, что финальный аккорд в ее фильме поставит не она, а сама жизнь. Страшное убийство политика в самом центре Москвы, рядом с Кремлем, всколыхнуло все российское общество, и поставило точку в картине Родкевич. Впрочем, на экране Борис Немцов останется живым, ярким, противоречивым, безусловно одаренным человеком, история которого трагически оборвалась на полуслове. Картина была названа лучшей документальной работой на последнем Краковском кинофестивале.

Второй фильм, который будет показан в тот же вечер, представляет продюсер и соавтор - Мария Мускевич. Фильм называется "Путин навсегда?" (режиссер Кирилл Ненашев). Он рассказывает - внятно и с огромной симпатией - историю российского протестного движения конца 2011 - начала 2012 года. А главное, в картине дается попытка анализа постфактум и ответа на жгучие вопросы через 5 лет после событий. Почему Россия выбрала Путина? Почему заглохла протестная активность? В каких настроениях в российском обществе еще тогда можно было обнаружить будущий разгул ура-патриотизма и милитаризма? Премьера фильма прошла год назад на главном фестивале российского документального кино - "Артдокфест", который организует известный режиссер Виталий Манский. Картина была в конкурсной программе больших международных фестивалей в Монреале и Варшаве, а также участвовала в фестивале фильмов о правах человека СТАЛКЕР. После премьеры в Тель-Авиве пройдет обсуждение фильма со зрителями, которое обещает быть интересным, в том числе в контексте новейшей политэмиграции россиян в Израиль.

По материалам PR-агентства