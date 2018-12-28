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Досуг

Талант радоваться жизни. Алексей Талай в программе "Детский недетский вопрос"

время публикации: 06:44 | последнее обновление: 06:53 блог версия для печати фото
Алексей Талай
Алексей Талай и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Алексей Талай – 35-летний мотивационный спикер и успешный бизнесмен из Орши, благотворитель, мастер спорта, член паралимпийской белорусской сборной по плаванию, обладатель черного пояса таэквондо, отец четверых детей.

Об Алексее снято множество телесюжетов и написано множество статей. Его встреча с Дмитрием состоялась в Ижевске (Удмуртия, Россия), где оба они были лекторами на Вторых Международных Парадельфийских играх 2018 года.

Автор передачи выражает благодарность Наталье Крель, исполнительному директору Общероссийского союза общественных объединений "Национальный Парадельфийский комитет России", за помощь в организации съемок.

Жизнь Алексея изменилась 8 мая 1999 года, когда рядом с ним взорвалась брошенная мальчишками в костер мина времен войны. Он вспоминает, как, умирая на операционном столе, чувствовал себя "отдельно от тела", видел себя повсюду вокруг и в других людях. После пережитого он уверен: ничто не заканчивается земным путем человека.

Судьба, по мнению Алексея, определяет только реперные точки в жизни: "Всё, что между ними, это уже не судьба, это ты и принятые тобой решения".

Одним из самых значимых людей для себя он называет Виктора Цоя и вспоминает строки его песни: "Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать... Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть".

Успех в жизни для него – "просто быть счастливым", а счастье – семья, близкие люди рядом.

О своем основном таланте говорит так: "Талант радоваться жизни".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Алексеем Талаем

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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Алексей Талай о себе

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