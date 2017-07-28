"Венский бал" и мюзикл "Отверженные". Афиша на выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

В пятницу в амфитеатре "Азриэли" в Тель-Авиве пройдет "Венский бал". В программе - венские вальсы, польки, мазурки, марши Штрауса, самые известные и любимые произведения Моцарта, Шуберта, Гайдна и мелодии венской оперетты.

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В субботу в Холоне будет показан детский мюзикл "Алладин", рассказывающий о захватывающих приключениях Аладдина, прекрасной Ясмин и всемогущего джина, который готов исполнить любые желания.

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В пятницу в клубе "Шаблюль" в Тель-Авиве состоится джазовый концерт "Когда Армстронг встретился с Синатрой".

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В пятницу и субботу в театре "Габима" в Тель-Авиве будет показан мюзикл "Отверженные" - новая постановка известного мюзикла по мотивам романа Виктора Гюго.

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Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il