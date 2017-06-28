Бритни Спирс в интервью 2-му каналу ИТВ призналась, что поет под фонограмму

Небольшое интервью, которое дала знаменитая американская певица 2-му каналу израильского телевидения накануне своего первого и единственного концерта в Тель-Авиве, цитируют многие европейские и американские СМИ. В публикациях указывается, что Бритни впервые признала, что во время концертов использует фонограмму.

С певицей по телефону беседовал журналист 2-го телеканала Йонатан Ригер. Его вопрос о том, как часто Бритни на своих концертах поет под фонограмму, не вызвал раздражения у певицы. "Я рада, что ты задал этот вопрос. Это смешно, когда люди думают, будто бы я не пою вживую из-за того, что я так много двигаюсь на сцене. У меня имеется поддержка в виде фонограммы. Но на концерте люди слышат сочетание моего голоса и фонограммы. Ужасно раздражает то, что я полностью выкладываюсь в голосе и в танце, и никто этого не ценит".

На вопрос о том, не боится ли Бритни Спирс выступать в Израиле из-за сложной обстановки в области безопасности, она ответила, что обстановка в мире сейчас такова, что везде следует сохранять бдительность.

Об этом интервью написали американские сайты Billboard, NME, toofab и многие другие.

Концерт Бритни Спирс в парке Яркон состоится 3 июля. Дата концерта была назначена еще в начале апреля. Сразу после этого избирательная комиссия партии "Авода" приняла решение на день отложить праймериз. Но не для того, чтобы активисты могли спокойно посетить концерт. В партии "Авода" сочли, что скопление людей в парке может создать помехи на пути партийных активистов, направляющихся на голосование. "Есть опасность того, что люди не смогут добраться до избирательных участков в центре страны, и поэтому было решено перенести дату выборов на 4 июля", - говорится в решении комиссии.





