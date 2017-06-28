Скоро в Израиле: Ани Лорак

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Ани Лорак, она же Каролина, подписала свой первый контракт как певица, когда ей было всего 14 лет. Но петь она начала гораздо раньше. "Я в четыре года уже пела, и никто не мог меня остановить. Еще в детском саду, как только я видела какую-то возвышенность и аудиторию, я выбегала и устраивала концерт" - рассказывает она. Миниатюрная, хрупкая девочка из украинского городка Кицмань оказалась необыкновенно упорной, честолюбивой и очень талантливой. Ее маме пришлось тяжело работать, чтобы одной содержать детей, так что Каролина использовала любую возможность, чтобы помочь. Однажды она приняла участие в детском песенном конкурсе потому, что призом была кухонная мебель - и выиграла. Долгие годы труда, потеря любимого брата (он погиб в Афганистане) только закалили характер и привели ее большому успеху. В 21 год она стала самой молодой Заслуженной артисткой Украины.

"Моим лучшим учителем была сама жизнь, - говорит Ани, - развод родителей, бедность, интернат, смерть брата, недостаток любви и тепла — всё это помогло мне стать такой, какая я есть сейчас. Думаю, Боженька дал мне талант и все эти испытания тоже не просто так".

Спустя 20 лет после того первого контракта Ани Лорак пригласила друзей и поклонников в Кремль на свой юбилейный концерт, который назвала своим настоящим именем - "Каролина". Собрав лучшие песни, она представила необыкновенное шоу, в которой рассказала о своей жизни – историю маленькой девочки, у которой ни было ничего, кроме мечты стать певицей. "Иногда все, что происходит в моей жизни, напоминает мне сон, - говорит она в интервью, - ведь тогда я могла только мечтать о том, что стану известной артисткой, что у меня будет столько возможностей путешествовать по всему миру, столько поклонников, которые сейчас приходят на мои концерты. Бывают трудности, есть взлеты и падения, и я рассказываю обо всем этом в песнях".

Певица, покорившая сначала Украину, а потом и всю Европу, занявшая второе место на Евровидении-2008, задумала и создала концертную программу мирового уровня. Она вложила в нее почти миллион долларов, добиваясь самого лучшего звука, света, спецэффектов. Режиссером шоу стал Олег Бондарчук, который ставил концертные выступления для Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой. Множество экранов позволяет создавать необыкновенный видеоряд, каждый номер представляет собой отдельный спектакль со своей хореографией и костюмами. Зрители не успевают удивляться происходящему. То на сцене бушует латиноамериканский карнавал, то маленькая Ани поднимается вверх на платформе, а затем летит вниз с пятиметровой высоты, то выезжает настоящий автомобиль. В представление включены элементы цирковых спектаклей, лазерные и пиротехнические ээфекты. Несмотря на сложную хореографию номеров, Ани не позволяет себе использовать фонограмму, и живой звук – еще одно доказательство ее профессионализма.

По уровню "Каролину" сравнивают с концертами Кайли Миноуг, а сильный глубокий голос Ани Лорак диапазоном в четыре с половиной октавы – с голосом Кристины Агилеры. На премьере "Каролины" в Кремле певице стоя аплодировали Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон.

Но кроме сильного голоса и красоты Ани, кроме впечатляющих спецэффектов, на сцене есть еще одна составляющая, которая покоряет зрителей – настоящая страсть и искренность. "Каждый раз, когда выхожу, волнуюсь безумно. Но стоит спеть буквально куплет — и всё, я уже в своей стихии, как рыба в воде. И со сцены меня не стащишь, даже если я опаздываю на самолет или поезд", - признается Ани. И зрители благодарны ей за это. В Германии, США, Латвии, Литве, Эстонии, ОАЭ, Казахстане, Молдове, Азердбайджане, Украине, Беларуси, где уже была показана "Каролина", зрители устраивали настоящие овации.

Теперь и израильские поклонники Ани Лорак смогут побывать на этом фантастическом шоу, где собраны лучшие песни за все годы выступлений.

Организатор гастролей - Марат Лис, руководитель компании "Cruise International". Заказ билетов на официальном сайте "Cruise International" или по тел. 03-6960990.