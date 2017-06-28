Сад страшилищ в музее Эрец-Исраэль

Страшилища, монстры, чудовища, невиданные звери - впервые в музее Эрец-Исраэль, где в июле и в августе 2017 года пройдет выставка волшебных и забавнейших существ, придуманных израильским писателем и иллюстратором детских книг, а также художником-графиком, карикатуристом, режиссером и сценаристом анимационных фильмов Йоси Абулафия и писателем-сатириком, драматургом и сценаристом Эфраимом Сидоном. Уже не раз они вместе издавали детские книги.

- Приобрести билеты на выставку "Сад страшилищ"

Посвящена эта выставка детским страхам… Точнее – тому, как весело от них можно избавиться. Еще точнее – детским фантазиям. Ведь в фантазиях каждого ребенка есть неопределенной формы страшилище, живущее в темноте под кроватью. Бояться их не надо – они нелепые, смешные, умеют петь песенки и дико вращать глазами, умеют и говорить и несут прекрасную чепуху… Семья монстров приглашает вас на приключения в саду, где фантазия дополняет реальность.

Экспериментальный сад страшилищ обещает стать самым интересным аттракционом ближайшего лета. Потому что все страшилища – добрые, нелепые, привлекательные и такие, каких вы не видели еще никогда! Десятки страшилищ говорят, поют, танцуют, рассказывают удивительные истории, ничего не боятся сами и убеждают, что и их бояться не надо. В парке музея появятся 20 монстров-страшилищ, изготовленных специально к этой выставке. Каждое страшилище – это театр одного актера и часть общего представления, у каждого – своя роль и своя песенка, рассказ и сюрприз. И увидеть этот театр можно не раз и не два, а ходить по кругу между монстрами пока не закружится голова - так что, приготовьтесь к летним приключениям в саду страшилищ. Песенки страшилищ сочиняли пять композиторов, руководит их театром известный режиссер Шарон Коэн, а всего, в течение полугода над выставкой работала сотня человек.

В течение двух лет Йоси Абулафия придумывал и рисовал десятки страшилищ – ярких и, в общем-то, прекрасных в качестве иллюстраций к смешным, слегка безумным текстам Эфраима Сидона, сочинившим также стихи о всех чудовищах. Вместе получился увлекательный хоровод-спектакль небывалых образов, рожденных фантазией и умением создавать сюрпризы. А затем за дело взялись актеры, певцы, скульпторы, композиторы, музыканты, художники, дизайнеры и конструкторы, и все вместе придумали как оживить огромные скульптуры добрых страшилищ, научить их петь и исполнять танец "хора". А затем страшилищи пришли в музей, и получилась первая подобная выставка в мире, которая откроется в июле этого года на территории музея Эрец-Исраэль. У каждого, придуманного Сидоном и Абулафией монстра есть имя, характер, своя роль, свои особенности – они умеют смешить, любить, немного пугать и учат ничего не бояться. А зовут чудовищ так: Мифлац Акинерет, Аф-аль-пи-хен, Збала, Хацилу, Маг’ула, Бацбац, Муглаби, Пэ гадолль, Кадмони, Хибуки, Шанани, Кинфлецет, Нахшоми, Кцицони, Мадроби, Шуфони, Мар-Биц, Аштанури, Акавишамиш и далее и далее, и для того, чтобы понять почему их так зовут, надо прочитать книжки Сидона и Абулафии, узнать про все израильские шутки и, само собой, прийти на выставку.

На выставке также будут установлены дополнительные аттракционы для детей, включая огромную песочницу, где можно будет самим слепить чудовищ из песка под наблюдением инструкторов; площадка для раскрашивания чудовищ; царский трон чудовищ, стена "селфи с чудовищами" и многое другое.

Йоси Абулафия родился в Тверии в 1945 году - еще в пору Британского мандата. В возрасте 17 лет, он был принят в академию искусства "Бецалель" на отделение графического дизайна. После службы в армии Абулафия начал работать на 1-м израильском ТВ-канале, как художник-график и карикатурист. В середине 1980-х Абулафия переехал в Северную Америку, где шесть лет проработал в анимационных студиях Канады и США. И тогда же начал начал иллюстрировать и писать детские книги, как на иврите, так и на английском.

В 1990-м году вышла его знаменитая детская книжка "Вошка Нехама", текст которой написал Меир Шалев. "Вошка Нехама" стала одним из самых популярных произведений детской литературы в Израиле. В 1999 году Йоси Абулафия создал анимационные клипы, основанные на библейских историях, для конкурса Евровидение, проходившего в Израиле.

Всего Абулафия проиллюстрировал более 150 книг (часть из них были написаны им самим), и широко известен как иллюстратор детских книг, написанных Эфраимом Сидоном и Меиром Шалевом. Он также был главой отделения анимации в "Бецалеле", основанного им вместе с Хананом Камински.

Эфраим Сидон – известнейший израильский писатель–сатирик, одна из значимых личностей израильской современной культуры, лауреат литературного приза имени Бялика. А также драматург, переводчик, автор скетчей, книжек для детей, сценариев, поэтических композиций для музыкальных произведений всего, что можно написать и о чем написать. Сложно назвать его лучшую детскую книгу (часть из них переведены на русский язык) – они любимы всеми и по праву, безо всякого преувеличения стали неотъемлемой частью израильской классической детской литературы. Эфраим Сидон также пишет для детей популярные книги на многие темы – от пересказа библейских историй до объяснения, что такое донорство органов.

Эфраим Сидон родился в 1946 году в Тель-Авиве, в молодости в течение нескольких лет был членом киббуца Нир-Ицхак. Он изучал историю и театр в Еврейском университете в Иерусалиме. С 1972 года Сидон писал еженедельные сатирические колонны для различных ведущих газет страны. Тогда же начал работать и с театрами, и с телевидением, став автором таких супер-популярных программ как "Зеу зе" ("Вот и все") и "Никуй Рош" ("Головомойка"). Позже – уже в 1990-е годы – он стал главным автором скетчей для сатирического шоу "Харцуфим" и по сей день продолжает вести едкие сатирические колонки. "Многие его произведения, в том числе, и для детей, были адаптированы для сцены. Эфраим Сидон был удостоен премии Бялика (2004), премии ASSITEJ Israel за достижения в области детского и юношеского театров (2016 год) и премии за достижения в области жизни в Израиле от Израильской академии кино и телевидения (2016 год). Всего Эфраим Сидон написал более 30 книг для детей, часть из которых переведены на другие языки.

Автор идеи и художественный руководитель проекта – Цахи Бекер.

Часы работы выставки: 18.30-23.00 (в пятницу выставка закрыта).

Публикуется по материалам PR-агентства