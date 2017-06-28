"Мадам Баттерфляй" в постановке Израильской Оперы и Театра "Ла Скала"

С 15 по 28 июля в Оперном театре имени Шломо Лахата в Тель-Авиве будет представлена новая постановка великой оперы о "временной жене".

"Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини по мотивам драмы Давида Беласко "Гейша" написана по мотивам одноименного рассказа Джона Лютера Лонга. Дирижер - Даниэль Орен, музыкальный руководитель Израильской Оперы. Постановщик спектакля – знаменитый японский режиссер Кэйта Асари. Постановка осуществляется при сотрудничестве с Миланским театром "Ла-Скала".

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"Мадам Баттерфляй" ("Чио-Чио-Сан") – любимая опера не только самого Пуччини, но и еще миллионов и миллионов меломанов. С 15 по 28 июля в Израиле будет представлен спектакль, первоначально поставленный в Милане, в оперном театре "Ла Скала" известным японским режиссером Кэйта Асари, внесшим в эту постановку свое личное отношение к японской культуре "изнутри" в отличие от многих других постановок "Мадам Баттерфляй", где Япония показана сквозь призму европейского восприятия.

Для Кэйта Асари, нынешняя постановка – дебют в Израильской Опере, хотя свою первую собственную театральную компанию Shiki Theatre Company он основал еще в 1953 году, поставив с ней почти все известные мировые мюзиклы (он был первым японским режиссером, перенесшим американские мюзиклы на сцены Японии), пьесы Шекспира и Мольера. Асари также продюсировал и ставил мюзиклы в Сеуле, Сингапуре, в Китае. Поставил также несколько опер в Милане и для Зальцбургского фестиваля. Его "Мадам Баттерфляй", сделанная по заказу "Ла Скала", была также представлена в оперных театрах Валенсии, Токио, Флоренции и Сантьяго-де-Чили. Кэйта Асари также был исполнительным продюсером церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Нагано в 1998 году. В 2014 году он покинул театральную компанию Shiki и основал собственное независимое продюсерское агентство, успев поставить "Ундину", "Антигону" и другие спектакли. Кейта Асари награжден многочисленными призами и премиями, как в Японии, так и во всем мире.

Несколько слов об истории театра "Сики": в 1953 году студенты, изучавшие французскую литературу в Токийском университете, во главе с двадцатилетним Кэйта Асари, загорелись идеей создания театра. Молодых людей не удовлетворяли театральные коллективы, которые работали в то время в японской столице. Естественно они полагали, что единственное решение в таком случае - это создать свой коллектив. "Необходимо выйти за узкие рамки натурализма, которыми скован театр Сингеки нашего времени, - декларировал руководитель труппы Кэйта Асари, - мы думаем, что для этого, прежде всего, надо учиться у современного европейского театра..."

В 1954 году новый коллектив под названием "Сики" - "Времена года" - приступил к работе. В своей деятельности молодежь следовала принципу, провозглашенному Кэйта Асари: "В театре, прежде всего, есть драматургия "слова", говоря иначе, голос души, дремлющей в миллионах людей и просыпающейся с помощью драматурга. Потом есть актеры, которые как инструмент, предоставляют театру свое тело и голос. Есть еще зрители, прислушивающиеся ко всему, что происходит на сцене. Театр состоит из этих трех элементов. Этот принцип неизменен во всем мире во все времена".

Опера "Мадам Баттерфляй" более ста лет не сходит с мировых театральных подмостков. Секрет неизменного успеха этой оперы - в удивительном звучании музыки Пуччини, соединившей европейские традиции и национальные японские мелодии, и экзотическом сюжете. Любовь юной японки Чио-Чио-Сан по прозвищу Баттерфляй ("бабочка") и лейтенанта американского флота Пинкертона изначально обречена. Жестокость западной цивилизации становится причиной трагедии. А подлинную любовь, верность и самоотверженность воплощает в опере хрупкая Баттерфляй – элегантная и полная достоинства, носительница древних традиций страны Восходящего Солнца.

Кэйта Асари - "инсайдер" японской культуры, и потому его постановка проникнута уважением к символам и традициям Японии даже визуально – ее оформление просто и сдержанно, насыщено элементами японской графики, моды и старинной архитектурны. Асари внес в свой спектакль также определенные ритуалы и церемонии – например свадьбы, как того требует японская традиция, или народный "танец теней" в третьем акте, который исполняет японская танцовщица. Возможно именно поэтому, японские мотивы в музыке Пуччини в этой постановке чувствуются сильнее, чем в других воплощениях "Мадам Баттерфляй" на сцене. Асари в целом свойственно выявлять содержание через художественные открытия и оформление спектаклей, не говоря уже о драматизме и игре.

Во второй половине 19 века в Японии довольно распространенным явлением были временные браки иностранцев с местными девушками. За определенную сумму можно было купить себе жену на время пребывания в Японии.

15-летняя японка, брак с которой был для американского офицера всего лишь развлечением, полюбила его и даже приняла его веру. Из-за этого ее родные от нее отвернулись. Американец вскоре вернулся на родину и женился на другой женщине. А японка родила ему сына и продолжала ждать его возвращения. Через три года он вернулся, с новой женой, чтобы забрать сына. В результате, Чио-Чио-Сан покончила с собой. Таково краткое содержание истории, ставшей литературным сюжетом. А в реальной жизни таких историй было множество.

Но при всем "японизме" данной постановки, нельзя не вспомнить, что "Чио-Чио-Сан" ("Мадам Баттерфляй") Пуччини – бесспорный шедевр итальянской оперы начала ХX века. Трагическая история любви Чио-Чио-Сан к Пинкертону разворачивается в Нагасаки, и Пуччини создал удивительный синтез экзотических интонаций, восходящих к традициям японского фольклора и блестящего бельканто, раскрывающего всю палитру выразительности человеческого голоса. Но успех к этой опере пришел не сразу. Первая постановка оперы Дж. Пуччини "Мадам Баттерфляй" ("Чио-Чио-Сан") состоялась в 1904 году в миланском "Ла Скала".

Работа над новой партитурой у Пуччини осложнилась тем, что он, страстный автолюбитель, попал в катастрофу и сломал ногу. Но на приветствия зрителей ему многократно выходить не пришлось - публика отнеслась к его новому детищу прохладно. Интересно, что три наиболее популярные итальянские оперы, входящие в репертуар всех оперных театров - "Севильский цирюльник", "Травиата" и "Мадам Баттерфляй" - с треском провалились на своих премьерах, и из этих трех, быть может, с наибольшим шумом провалилась "Мадам Баттерфляй". И лишь вторая, сокращенная редакция оперы была принята "на ура".

Вскоре оперу про маленькую японскую гейшу, которую соблазнил и бросил американский морской офицер, услышали и в Токио. Наступило мировое признание, и невероятная популярность этого трогательного образа стала возрастать ежегодно. Тогда Пуччини на карикатурах изображали не иначе как в компании с мадам Баттерфляй.

Считается, что в основу оперы положен рассказ Джона Лютера Лонга "Мадам Баттерфляй" (1898), причем Пуччини использовал также содержание повести Пьера Лоти "Мадам Хризантема". В 1885 году в Японию прибыл французский мореплаватель и писатель Пьер Лоти и задержался там на два месяца. О своей временной жене О-Кику-Сан он через два года написал повесть "Мадам Хризантема".

Действие оперы Пуччини происходит в то же время и в том же месте - Нагасаки, конец 19 века. Те же события описывает в своей новелле Д. Л. Лонг. Новелла Лонга была основана на фактах, которые сообщила писателю его сестра Сара Джейн, которая жила в Нагасаки вместе с мужем-миссионером в 1890-е гг. Она рассказала ему историю о шотландце Томасе Гловере (по другим истончкам – Грабере, 1838 – 1911), купившем себе временную жену по имени Кага Маки, которая выступала в чайной под именем Чо-сан, или мисс Баттерфляй (бабочка). По произведению Лонга американский писатель Давид Беласко написал пьесу "Гейша", постановку которой и увидел Пуччини в 1900 г. в Лондоне. Так и родился замысел знаменитой оперы "Мадам Баттерфляй" (Чио-Чио-Сан, тё-тё – по-японски "бабочка").

Пуччини написал Беласко письмо с просьбой разрешить создать по мотивам драмы оперное либретто. От Беласко пришел положительный ответ, и Пуччини, вместе со своими либреттистами, Джакозой и Илликой, тотчас начинает работу.

Прежде чем приступить к композиции, Пуччини изучает японские народные песни и музыку. Жена японского посла в Риме, госпожа Окияма, часто приглашает композитора на вечера, где она напевает старинные японские мелодии. Вскоре Пуччини заканчивает подготовительную работу и, приступив к сочинению, продвигается вперед так быстро, что либреттисты едва поспевают готовить ему текст. "Отделка" либретто еще не совсем завершена, а музыка первой картины уже готова.

В Милане премьера "Мадам Баттерфляй" проваливается. Композитор берет оперу обратно, перерабатывает ее, и два действия первоначального варианта разделяет на три.

Оперный театр Брешии ставит "Мадам Баттерфляй" в новом варианте. Премьера состоялась 28 мая 1904 года под управлением Артуро Тосканини - с громадным успехом. "Никогда больше, - писал Жорж Марек, биограф Пуччини, - "Мадам Баттерфляй" не проваливалась". Всего композитором было написано пять версий оперы, первая в 1904 году, а последняя в 1907-м.

Публикуется по материалам PR-агентства