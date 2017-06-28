"Признание" от создателей спектакля "Территория страсти" Александра Балуева и Глеба Матвейчука

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В ноябре театралам в Израиле предстоит удивительное путешествие в мир признаний популярного российского актера Александра Балуева и композитора Глеба Матвейчука в спектакле "Признание".

Современная театральная культура развивается, спектакли сливаются с мюзиклами, драмы соприкасаются с комедиями, а моноспектакли отлично включают в себя целый ворох созвучных жанров. Но наибольшим успехом по-прежнему пользуются такие постановки, от которых остается надолго особое послевкусие и те, которые заставляют чувствовать, сопереживать, эмоционально откликаться. Спектакль "Признание", безусловно, относится к их числу.

Сюжет пьесы Максима Фролова великолепно срежиссирован и адаптирован неповторимым тандемом Глеба Матвейчука и Александра Балуева. Известный актер выступал в роли режиссера постановки, а композитор и артист наполнил спектакль великолепной музыкальной составляющей.

Для Александра Балуева и Глеба Матвейчука это не первая совместная работа. Ранее, их потрясающий тандем блистал в спектакле "Территория страсти", получив исключительно восторженные отзывы зрителей. Невероятно талантливый тандем вновь окажется на одной сцене в качестве исполнителей главных ролей. Настоящим украшением постановки станет участие "души мюзиклов", Ольги Ажажи.

Сюжет спектакля "Признание" нетривиален и близок каждому. От имени главного героя идет рассказ о первой любви, признании и неожиданном разочаровании. В молодости многие переживали подобные мгновения. Благодаря непрерывной динамике, сплетенной из чувств, драматичной игры актеров и замечательным музыкальным номерам, публика в зале не просто сопереживает герою, она живет его жизнь шаг за шагом.

Достаточно неожиданным, но очень приятным в результате, стало решение об участии в вокальных партиях не только Глеба и Ольги, но и Александра Балуева, чей бархатный настоящий мужской голос словно убаюкивает и умиротворяет.

Спектакль "Признание" - это не только драма с музыкальным наполнением. Данная постановка искренне и непринужденно покажет вам, всю суть понятия "гамма чувств", каждое из которых будет еще долго звенеть в душе отголосками удивительной истории героя.

Организатор гастролей - Марат Лис, руководитель компании "Cruise International".

Заказ билетов на официальном сайте "Cruise International" или по тел. 03-6960990.