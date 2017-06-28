Виктор Шендерович и "Куклы двадцать лет спустя"

В октябре в Израиле выступит российский писатель и сатирик Виктор Шендерович с новой программой "Куклы. Двадцать лет спустя".

- Приобрести билеты на программу Виктора Шендеровича

В программе фрагменты из лучших выпусков легендарных "Кукол", лучшие байки двадцатилетия, избранные отрывки из передачи "Бесплатный сыр" и эксклюзивные материалы. Зрителям обещают показать то, по чему они соскучились, и нечто совершенно новое. Все желающие смогут приобрести новые книги Шендеровича с автографом.

Публикуется по материалам PR-агентства