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Досуг

Виктор Шендерович и "Куклы двадцать лет спустя"

время публикации: 14:48 | последнее обновление: 14:48 блог версия для печати фото
Виктор Шендерович и "Куклы двадцать лет спустя"

В октябре в Израиле выступит российский писатель и сатирик Виктор Шендерович с новой программой "Куклы. Двадцать лет спустя".

- Приобрести билеты на программу Виктора Шендеровича

В программе фрагменты из лучших выпусков легендарных "Кукол", лучшие байки двадцатилетия, избранные отрывки из передачи "Бесплатный сыр" и эксклюзивные материалы. Зрителям обещают показать то, по чему они соскучились, и нечто совершенно новое. Все желающие смогут приобрести новые книги Шендеровича с автографом.

Публикуется по материалам PR-агентства

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Среда, 28 июня 2017 г.
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