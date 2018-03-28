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Израильтянка обнаружила ошибку в романе Толстого "Анна Каренина"

время публикации: 15:02 | последнее обновление: 17:56 блог версия для печати фото
Керен Свораи
Израильтянка обнаружила ошибку в романе Толстого "Анна Каренина"
Государственный музей Льва Толстого

Израильтянка Керен Свораи, не говорящая по-русски, нашла несоответствие в романе Льва Толстого "Анна Каренина", касающееся возраста сестер Кити Щербацкой.

В первой части романа старшей сестрой Толстой называет Долли: "Во время своего студенчества он (Левин) чуть было не влюбился в старшую, Долли, но ее вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал влюбляться во вторую. Он как будто чувствовал, что ему надо влюбиться в одну из сестер, только не мог разобрать, в какую именно. Но и Натали, только что показалась в свет, вышла замуж за дипломата Львова".

В пятой же части романа получается, что старшей среди сестер была Натали: "В кружке самом близком к невесте были ее две сестры: Долли и старшая, спокойная красавица Львова, приехавшая из-за границы".

Керен Свораи рассказывает в издании "Гаарец", что обнаружила ошибку летом 2017 года, перечитывая "Анну Каренину", которую до этого читала в ранней юности в 80-е годы.

Сначала Свораи решила, что речь идет об ошибке переводчика. Женщина решила проверить, и оказалось, что еще в двух переводах романа на иврит фигурирует такое же несоответствие.

Тогда Керен попросила двух своих русскоговорящих знакомых по социальной сети Facebook заглянуть в оригинальный текст, и они обнаружили там то же самое.

При этом оказалось, что переводчица Констанс Гарнет, переводившая "Анну Каренину" на английский язык в 1901, еще при жизни писателя, убрала из второго отрывка слово "старшая" - возможно, также заметив ошибку.

Такое же решение принял, как выяснила сильно заинтересовавшаяся этой историей Керен, и анонимный переводчик "Анны Карениной" на французский, перевод которого вышел еще в 1885 году.

Таким образом, при жизни Толстого это несоответствие было замечено как минимум двумя переводчиками.

Тогда Керен Свораи попросила свою русскоязычную подругу написать письмо в Москву, в Государственный музей Льва Николаевича Толстого (ГМТ).

Оказалось, что Свораи стала первым человеком, обратившим внимание музея на это несоответствие в многократно переизданном и переведенном на десятки языков знаменитом романе Толстого. Сотрудники архива музея нашли эту ошибку в одной из первых рукописей романа.

"Выяснилось, что эта ошибка присутствовала в романе всегда, начиная с первой публикации. На нее не обратил внимания ни сам Толстой, ни его друг Николай Николаевич Страхов, редактировавший роман для первого отдельного издания, ни Софья Андреевна Толстая, многократно печатавшая роман в полных собраниях сочинений писателя", - говорится на сайте музея, где была размещена благодарность в адрес израильтянки.

Отметим, что в публикации на сайте музея Свораи называют исследователем и филологом, хотя, как рассказала редакции NEWSru.co.il сама Керен, ее профессиональная деятельность не имеет никакого отношения к литературе.



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