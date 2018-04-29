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Правнучка нацистского преступника Герберта Цукурса будет представлять Латвию на "Евровидении"

время публикации: 12:43 | последнее обновление: 13:30 блог версия для печати фото
Лаура Ризотто
Правнучка нацистского преступника Герберта Цукурса будет представлять Латвию на "Евровидении"
Герберт Цукурс

9-12 мая в Лиссабоне пройдет Международный конкурс "Евровидение-2018". Одним из фаворитов считается представительница Израиля Нета Барзилай. Однако самая интересная биография, пожалуй, у Лауры Ризотто, участницы, представляющей Латвию с песней Funny Girl ("Смешная девчонка").

Как сообщает официальный сайт конкурса, Лаура родилась в Бразилии в 1994 году. У ее отца – латышские корни, а у матери – португальские. Она выступает с 15 лет, а ее дебютный альбом Made in Rio был записан в 2011 году. Затем она переехала в США, где стала обладательницей второй степени по музыке.

Однако у Лауры не просто латышские корни. Ее прадед – знаменитый латвийский авиатор Герберт Цукурс, входивший в состав "команды Арайса", которая в 1941 году уничтожила не менее 25.000 латвийских евреев.

По воспоминаниям очевидцев, Цукурс, будучи руководителем первого погрома в рижском гетто, лично убивал отставших от колонны стариков и больных. Во время расстрелов Цукурс отнимал грудных младенцев и, подбрасывая в воздух, стрелял в них.

Лаура не скрывает, что ее прадед – Герберт Цукурс. Однако, отвечая на вопросы латвийских СМИ, она подчеркивает, что тот был настоящим патриотом своей родины. "Моя бабушка много рассказывала мне о его мужестве, о жизни в Латвии", – рассказала она сайту ritakafija.lv.

После Второй мировой войны Цукурс с семьей бежал в Бразилию, но в 1965 году его выследили и убили. По наиболее распространенной версии, Цукурса уничтожили агенты израильской разведки "Мосад".



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