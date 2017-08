Тейлор Свифт отомстила Уэсту и Кардашьян, высмеяв их в своем новом клипе. ВИДЕО

На прошлой неделе знаменитая американская певица Тейлор Свифт выпустила новый клип на песню "Look What You Made Me Do", в котором высмеяла Ким Кардашьян и ее мужа Канье Уэста, сообщает сайт Hollywood Life.

В клипе обыгрывается ситуация 2009 года, когда на церемонии вручения премии MTV Video Awards Уэст грубо прервал благодарственную речь Свифт, заявив, что награда за лучший клип должна была уйти Бейонсе. Есть в клипе и очевидный намек на ограбление Ким Кардашьян в Париже, когда она лишилась драгоценностей на пять миллионов долларов и провела некоторое время запертой в ванной своего гостиничного номера.

СМИ отмечают, что в новом клипе Свифт есть множество аллюзий на творчество других звезд – Кэти Перри, Бритни Спирс, Кристины Агилеры, Риханны и др.

За первые полтора дня это видео просмотрели почти 50 миллионов человек.

У Тейлор Свифт немало поводов для обид на Канье и его супругу. Помимо давнего оскорбления, упомянутого выше, Уэст еще и снял в прошлом году клип "Famous", в котором был изображен обнаженным в постели рядом со своей раздетой женой, а также вместе с такими знаменитостями, как певицы Тейлор Свифт и Риханна, главный редактор Vogue Анна Винтур и актриса Эмбер Роуз, бывший президент США Джордж Буш и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп, скандально известный продюсер Билл Косби и недавно сменивший пол Кейтлин Дженнер, коллеги-конкуренты по музыкальному цеху Крис Браун и Рэй Джей. Все герои клипа (для показа которых были созданы реалистичные восковые куклы) в постельной сцене были обнажены, причем их показывали как общим, так и крупным планом.