СМИ: агентство "Сохнут" выселяет BDSM-клуб из своего здания в Тель-Авиве

Дальнейшая судьба тель-авивского BDSM-клуба "Данжеон" находится под вопросом. Корреспондент сайта Ynet Цахи Дабуш утверждает, что глава еврейского агентства "Сохнут" Натан Щаранский лично распорядился отказать заведению в аренде помещения.

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BDSM-клуб "Данжеон" открылся в Тель-Авиве в 2002 году. Вначале он располагался в Яффо, а в 2010 году владельцам удалось найти помещение ближе к центру, на пересечении улиц А-Шарон и Менахем Бегин. В полуподвале, принадлежащем еврейскому агентству "Сохнут", владельцы воссоздали атмосферу подобных клубов в Европе. Ввели дресс-код, описание которого можно найти на его сайте, и без которого невозможно попасть на вечеринку.

Основатели клуба "Данжеон" вместе с другими любителями игр в стиле "садо-мазо" были инициаторами проведения первого в Израиле фетиш-фестиваля, который состоялся в апреле 2014 года.

Сам клуб и его посетители не раз оказывались в центре скандалов. Так, например, одна из его посетительниц снялась для документального фильма Singles в роли "королевы садо-мазо". Несмотря на то, что лицо женщины скрывала полумаска, ее узнали, учившиеся у нее старшеклассники. Королева садо-мазо была уволена из школы.

Владельцы клуба "Данжеон" утверждают, что они получили полуподвальное помещение в ужасном состоянии, потратив значительные силы и средства на то, чтобы привести его в порядок. Но теперь их просят освободить помещение.

Основатель и владелец клуба Амос Леви заявил Ynet, что в компании, управляющей недвижимостью, принадлежащей "Сохнуту", ему заявили, что распоряжение выселить клуб было получено лично от Натана Щаранского, которому только недавно стало известно, какого рода заведение арендует подвал.

В пресс-службе "Сохнута" редакции NEWSru.co.il пояснили, что арендатор не указывал внятно цели, для которых он снял помещение, около года назад его уведомили, что договор с ним продлен не будет. По всей видимости, полагают в Еврейском агентстве, арендатор обратился в СМИ, чтобы попытаться привлечь внимание общественности к этому спору.