"Белоснежка и семь гномов" - уже в Израиле

В Израиле проходят гастроли Московского цирка на льду, показывающего завораживающее шоу "Белоснежка и семь гномов", сделанное специально для Израиля.

Вы когда нибудь видели коньки-ходули? Не только не видели, но и даже в самой смелой фантазии вообразить не можете? Оно и не удивительно: ведь для того, чтобы скользить на коньках, словно лебедь по водной глади, требуются многие годы учебы и непревзойденное мастерство. А чтобы приподняться надо льдом еще на полметра на коньках-ходулях, или на коньках – да через скакалку прыгать, требуется непревзойденное мастерство, доведенное до абсолюта. И именно таким обладают артисты-фигуристы Московского цирка на льду, который приезжает в Израиль после успешного мирового турне, охватившего все континенты. На этот раз израильского зрителя ожидает мировая премьера: представление "Белоснежка и семь гномов", созданное специально для израильских гастролей.

Что такое театр-цирк на льду? Жонглеры и воздушные гимнасты, акробаты и эквилибристы, хула-хупы, скакалки, ходули – всё, что есть в обычном цирке, но поставленное на коньки в театральном спектакле. Возможности фигурного катания придают театрально-цирковому зрелищу волшебную плавность и пластичность, доводят мастерство артистов до фантастической выразительности. Характерный шорох конька по свежему льду сразу погружает зрителей в волшебную атмосферу сказки, особенно, если эта сказка про нежную Белоснежку и ее преданных друзей гномов, сказка про доброту и ревность, любовь и зависть, вероломство и верность. Грациозные красавицы, ловкие гномы, говорящие деревья и звери – и все ездят на коньках, не забывая при этом демонстрировать захватывающие цирковые номера, плавно перетекающие в сложные пируэты фигурного катания, в обрамлении чудесно подобранной музыки и ярких впечатляющих костюмов.

Цирку на льду и настоящему театру не требует перевода. Искрометное искусство Московского цирка на льду понятно малышу и старцу, старожилу и новоприбывшему, уроженцу страны или репатрианту с любого континента. На это представление можно взять друзей, говорящих на любом языке.

Спектакли "Белоснежка и семь гномов" Московского цирка на льду идут до 6 января 2017 года по всей стране. Гастроли приурочены к праздничному периоду, охватывающему ханукальные каникулы и новогодние праздники. Билет на такое праздничное шоу может явиться прекрасным подарком не только детям, но и взрослым. Ведь цирк на льду объединяет не только прекрасные воспоминания о золотой поре детства, но и позволяет насладиться самым лучшим, что есть в фигурном катании, цирке и свето-музыкальном костюмированном шоу.

В качестве дополнительного бонуса – на представлениях детей поздравят с Ханукой и с Новым годом не только сами гномы, но и Дед Мороз, который вручит каждому маленькому зрителю праздничный подарок.

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