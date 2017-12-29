Главный редактор сайта "Эхо Москвы" Виталий Рувинский отвечает на простые детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем очередной передачи нового цикла стал Виталий Рувинский – главный редактор сайта "Эхо Москвы".

Передача начинается с вопроса пятилетней девочки: "Почему радио врет?" "Потому что спрос на правду, я боюсь, пока что не превышает спрос не то чтобы даже на ложь, а скорее на ту информацию, которую люди хотят услышать, точнее на те мнения, которые люди хотят услышать", – откровенно отвечает Рувинский, подчеркивая при этом, что имеет в виду не ложь в информационных сообщениях, а то, что потребитель информации зачастую получает от интервьюируемых то мнение, которое хочет слышать.

Главред сайта "Эха Москвы" сравнивает работу новостника с работой театральных актеров, спектакли которых живут недолго.

15-летняя девочка спрашивает: "Можно ли доверять людям?" Рувинский признается, что его обычная первая реакция – недоверие к незнакомым людям, которое уже через 10 секунд может рассыпаться.

Отвечая на детский вопрос о том, что такое для него неземное удовольствие, главный редактор говорит: "Спокойствие". Обычное его не оставляют в покое мысли о работе, даже когда он не находится на службе.

Трехлетний мальчик спрашивает: "Я хочу быть собакой с хвостиком. Я ты кем хочешь быть?" Оказывается, что российский журналист мечтает заниматься чем-то, что было бы связано с путешествиями.

Отвечая на вопрос "Что такое талант, и зачем он дается людям?", Рувинский говорит, что хотел бы "воспитать" в себе поэтический талант.

Безусловным авторитетом из ныне живущих собеседник Брикмана назвал писателя Владимира Войновича.

На вопрос, что бы вы подарили ребенку, если бы были всемогущим, Виталий Рувинский отвечает, не задумываясь, что "скинул" бы ребенку эту возможность – одарить чем угодно кого-то другого.

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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Программа "Детский недетский вопрос" с Виталием Рувинским