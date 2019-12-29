Иерусалим:
5 - 12°
Тель-Авив:
11 - 17°
Эйлат:
11 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Досуг29 декабря 2019 г., 19:20

"Заповедник 104": Новогодняя сказка "Вовка в Цапцарапском царстве". Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
&quot;Заповедник 104&quot;: Новогодняя сказка &quot;Вовка в Цапцарапском царстве&quot;. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 104-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги уходящего 2019 года.

В новом выпуске герои мультсериала Песков, Медведев, Лавров, Рогозин, Золотов, Шойгу, Матвиенко, Володин, Навальный, Собянин, Симоньян, Киселев, Соловьев, Скабеева, Трамп, Меркель и Джонсон оказываются в волшебном мире, о котором Путин замечтался, пока готовил новогоднее обращение к россиянам.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

facebook


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:20 "Заповедник 104": Новогодняя сказка "Вовка в Цапцарапском царстве". Мультсатира
11:44 Борис Березовский: человек творящий
11:35 Время, "Антитеза" и Aterballetto. Гастроли в первых числах января
11:18 Рейтинг "Модели 2019 года": триумф 49-летней Наоми Кэмпбелл
10:14 Доктор Щеглов: "Разводов в будущем будет еще больше"
12:54 "Пропал слон": в Пулково или в Бен-Гурионе потеряли декорации к детскому спектаклю, но представление состоится
08:15 Выбираем подарки: обзор брендов украшений и аксессуаров, на которые стоит обратить внимание
07:28 Почему ада нет. Наринэ Абгарян в передаче "Детские недетские вопросы"
11:49 Новогодние скидки на красную икру Peter Pan и другие деликатесы в "Канкун"
12:39 Звезды 80-90-х: ВИА "Самоцветы" и "Цветы", группы "Лицей" и "Демо" на праздничной дискотеке в Ашдоде
...