"Заповедник 104": Новогодняя сказка "Вовка в Цапцарапском царстве". Мультсатира

В новом выпуске герои мультсериала Песков, Медведев, Лавров, Рогозин, Золотов, Шойгу, Матвиенко, Володин, Навальный, Собянин, Симоньян, Киселев, Соловьев, Скабеева, Трамп, Меркель и Джонсон оказываются в волшебном мире, о котором Путин замечтался, пока готовил новогоднее обращение к россиянам.

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