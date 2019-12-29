"Заповедник 104": Новогодняя сказка "Вовка в Цапцарапском царстве". Мультсатира
Проект заповедник представил новую, 104-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги уходящего 2019 года.
В новом выпуске герои мультсериала Песков, Медведев, Лавров, Рогозин, Золотов, Шойгу, Матвиенко, Володин, Навальный, Собянин, Симоньян, Киселев, Соловьев, Скабеева, Трамп, Меркель и Джонсон оказываются в волшебном мире, о котором Путин замечтался, пока готовил новогоднее обращение к россиянам.
Все выпуски "Заповедника" (DW)