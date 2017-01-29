Пурим в Тель-Авиве с Billy’s Band

10 марта в клубе Havana Music Club в Тель-Авиве состоится концерт знаменитой питерской группы Billy’s Band.

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Billy’s Band исполняют композиции, в которых перемешаны многие стили: диксиленд, "алкоджаз", блюз, свинг и русский рок. Выступления Billy’s Band больше походят на спектакли с Билли Новиком в главной роли.

Музыканты этого коллектива характеризуют свой собственный стиль как "романтический алкоджаз" и каждый раз, выходя на сцену, подтверждают эти слова, создавая праздничную атмосферу в зале.

Публикуется по материалам PR-агентства