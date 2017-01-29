29 января 2017 г.
последняя новость: 12:44
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:44 "Молодость" Соррентино в израильских кинотеатрах: развенчание мифов и раздача надежд
12:37 Впервые в Израиле: группа ARW из золотого состава Yes
12:20 Пурим в Тель-Авиве с Billy’s Band
11:56 Впервые в Израиле юмористическое "Дизель Шоу"
11:35 Меланья Трамп в мексиканском Vanity Fair: история знакомства и бриллиантовые спагетти
12:52 Тото Кутуньо и Национальный балет Китая. Афиша на ближайшие выходные
13:50 В марте в Израиле "король флейты" Георге Замфир
13:23 Бразильская музыка в программе симфонического оркестра Ришон ле-Циона
13:09 Весной состоится Международный фестиваль театра "Гешер"
10:16 Звезда Instagram из Норвегии названа самой привлекательной пожарной в мире. ФОТО, ВИДЕО
Досуг

Впервые в Израиле юмористическое "Дизель Шоу"

время публикации: 11:56 | последнее обновление: 11:56 блог версия для печати фото
В последние 3 дня зимы и первый день весны 2017 года в Израиле состоятся премьерные показы проекта "Дизель Шоу"

Для украинского зрителя встреча с одной из наиболее популярных телепередач с интригующим названием "Дизель Шоу" всегда является праздником. Теперь это шоу спешит покорить израильтян.

В последние 3 дня зимы и первый день весны 2017 года в Израиле состоятся премьерные показы проекта "Дизель Шоу".

Проект является детищем талантливых и незаурядных бывших КВНщиков команды "Банда Дизель".

Отличие этого шоу от других заключается в том, что в веселые розыгрыши всегда вовлечены зрители.

Первый выпуск "Dizel Show" привлек к экранам телевизоров более 4 миллионов телезрителей разных возрастов. Постепенно популярность проекта возросла еще больше.

Билеты можно приобрести на сайте мероприятия или по телефону: *5303.

Публикуется на правах рекламы

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 29 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017