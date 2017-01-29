Впервые в Израиле юмористическое "Дизель Шоу"

Для украинского зрителя встреча с одной из наиболее популярных телепередач с интригующим названием "Дизель Шоу" всегда является праздником. Теперь это шоу спешит покорить израильтян.

В последние 3 дня зимы и первый день весны 2017 года в Израиле состоятся премьерные показы проекта "Дизель Шоу".

Проект является детищем талантливых и незаурядных бывших КВНщиков команды "Банда Дизель".

Отличие этого шоу от других заключается в том, что в веселые розыгрыши всегда вовлечены зрители.

Первый выпуск "Dizel Show" привлек к экранам телевизоров более 4 миллионов телезрителей разных возрастов. Постепенно популярность проекта возросла еще больше.

Билеты можно приобрести на сайте мероприятия или по телефону: *5303.

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