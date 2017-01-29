29 января 2017 г.
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Фестиваль Sundance : награда Оруэлла вручена создателю фильма о допинге в РФ

время публикации: 15:29 | последнее обновление: 15:29 блог версия для печати фото
Режиссер Брайан Фогель на церемонии Sundance

Документальный фильм "Икар" с участием бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова получил награду имени Оруэлла на кинофестивале Sundance в США.

Премьера фильма, режиссером которого выступил велогонщик-любитель Брайан Фогель, состоялась 20 января, сообщается в воскресенье, 29 января, на официальном сайте Sundance.

Напомним, что Григорий Родченков, находящийся сегодня в США, дал в августе прошлого года интервью The New York Times, в котором рассказал об употреблении допинга российскими спортсменами на Играх в Сочи. Признания Родченкова легли в основу расследования комиссии WADA, по итогам которого от Олимпиады в полном составе отстранили легкоатлетическую сборную.

В фильме Родченков сравнивает себя с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, передавшим СМИ ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Родченков также заявил, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на Олимпиаде в Сочи.

Награда имени Оруэлла вручается фильму, который "раскрывает правду в то время, когда истина стала не такой востребованной", отмечается издание "Р-Спорт".

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