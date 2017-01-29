29 января 2017 г.
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Меланья Трамп в мексиканском Vanity Fair: история знакомства и бриллиантовые спагетти

время публикации: 11:35 | последнее обновление: 11:35 блог версия для печати

Обложку февральского номера мексиканской версии журнала Vanity Fair украсила фотография супруги нового президента США Меланьи Трамп. Перед первой леди, сияющей жемчужной улыбкой, стоит глубокая тарелка из белого фарфора полная драгоценностей, из которой Меланья вытягивает бриллиантовое ожерелье словно спагетти.

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Фотосессию для Vanity Fair México подготовил Дуглас Фридман, он использовал драгоценности, созданные компанией супруги президента США по ее дизайну. С Меланьей Трамп беседовала журналистка Юлия Йоффе.

В интервью мексиканскому журналу Меланья Трамп вспоминает, что впервые увидела Дональда Трампа в сентябре 1998 года на вечеринке, приуроченной к Нью-Йоркской неделе моды. В то время она немногое знала о миллиардере, пришедшем на светское мероприятие с другой женщиной. По словам Меланьи, Трамп в какой-то момент воспользовался тем, что его спутница отлучилась, и попросил у нее номер телефона, но получил отказ. Тогда он дал ей свою визитку.

Меланья говорит, что, в отличие от других жен Трампа, она никогда не примеряла на себя роль первой леди и не хотела менять свою жизнь, что было бы неизбежным в случае вовлечения Дональда в большую политику. Однако она поддержала его решение и не пытается никак влиять на мужа в политических вопросах.

В публикации упоминается тот факт, что почетными гостями на свадьбе Меланьи и Дональда Трампа в 2005 году были супруги Хиллари и Билл Клинтон. Тогда ни о каком соперничестве речи не шло.

Хотя журналист Vanity Fair México не касалась интимных тем, в публикации этого издания цитируется давнее интервью Дональда Трампа скандально известному радиоведущему и шоумену Говарду Стерну, в котором будущий президент США, в частности, говорил о том, что не бросит жену после автомобильной катастрофы при условии, что в результате аварии не пострадает ее грудь. Тогда в прямом эфире своего ток-шоу Стерн беседовал по телефону не только с Дональдом, но и с Меланьей, которая заявила, что ежедневно занимается "потрясающим сексом" с мужем, после чего Говард предложил собеседникам секс втроем.

Дональд Трамп был трижды женат. В 2005 году, через шесть лет после второго развода, он женился на словенской модели Меланье Кнавс, в 2006-м у них родился сын Бэррон. В настоящее время Дональду Трампу – 70 лет, его жене – 46.

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