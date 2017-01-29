"Ла-Ла Лэнд" получил главный приз Гильдии продюсеров США

В субботу, 28 января, в Беверли-Хиллз состоялась 27-я ежегодная церемония вручения наград Гильдии продюсеров США (The Producers Guild Awards). Главный приз получил мюзикл "Ла-Ла Лэнд" (La La Land), недавно номинированный на премию "Оскар" в 14-ти категориях.

Отметим, что в течение многих лет фильмы-лауреаты премии Гильдии продюсеров становились лауреатами "Оскара". В декабре "Ла-Ла Лэнд" стал лауреатом премии Critics Choice, учреждаемой Ассоциацией кинокритиков США и Канады.

Лучшим анимационным фильмом 2016-го года был назван мультфильм "Зверополис" (Zootopia).

Премию за лучший документальный фильм получили продюсеры фильма документального сериала "О. Джей: Сделано в Америке" (O.J.: Made in America).

Лучшей телевизионной драмой стал сериал стриминговой сети Netflix "Очень странные дела" (Stranger Things), а лучшей телевизионной комедией продюсеры назвали "Атланту" (Atlanta).