Певица Риханна об иммиграционной политике Трампа: "Какой же аморальной свиньей надо быть"

Знаменитая певица Риханна резко отреагировала на первые шаги нового президента США Дональда Трампа, направленные на ограничение иммиграции и приема беженцев.

В своем твиттере она написала: "Отвратительно! Новости ужасны! Америку разрушают на наших глазах! Какой же аморальной свиньей надо быть, чтобы творить подобную хрень (Риханна использует сокращение BS от ругательного словосочетания bull shit, – прим.ред.)".

Сама Риханна, родившаяся в Сент-Майкле (Барбадос) 20 февраля 1988 года, впервые оказалась в США будучи школьницей, благодаря продюсеру Эвану Роджерсу, который вместе с женой опекал талантливую девочку. Именно в США вышел ее дебютный альбом. На сегодняшний день Риханна – одна из самых успешных и востребованных певиц не только в Америке, но и во всем мире. Она является вторым артистом и первой певицей с Барбадоса, получившей премию "Грэмми" (за песню "Umbrella" в 2008 году). В 2009-м журнал Glamour назвал ее "Женщиной года", а в "горячей сотне" первых красавиц мира, по версии журнала Maxim, в 2013 году она заняла 3-е место. Личное состояние певицы оценивается более чем в полмиллиарда долларов. В мае 2010-го и в октябре 2013-го Риханна гастролировала в Израиле.

В прошлом году скандально известный рэппер Канье Уэст (муж Ким Кардашьян) при съемках своего клипа "Famous" использовал 12 реалистичных восковых кукол обнаженных знаменитостей. Куклу Риханны он уложил рядом с куклой Трампа, который на тот момент еще не был президентом США. Сайт Hollywood Life писал тогда о возмущении Риханны, которую смутил не сам факт того, что попала в клип Уэста в виде голой куклы, а то, что она лежит в постели рядом с ненавистным Трампом.