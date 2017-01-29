"Молодость" Соррентино в израильских кинотеатрах: развенчание мифов и раздача надежд

В феврале – марте этого года русскоязычных израильтян ждет новая экранная встреча с Паоло Соррентино, которого жюри Каннского фестиваля призналов 2015 году лучшим режиссером Европы, а его фильм "Молодость" (который будет показан с титрами на русском языке в рамках кино проекта "Кино в деталях. Линия жизни Израиль"), вторую англоязычную работу итальянского мастера – лучшим европейским фильмом.

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Эта картина с незатейливым на первый взгляд сюжетом рассказывает об известном сценаристе и знаменитом дирижере, которые отдыхают на альпийском курорте. Казалось бы, что нового можно сказать о двух стариках, вышедших на финишную прямую? Но зрители на показе в Каннах аплодировали в течение 15 минут, из-за чего даже пришлось немного сдвинуть премьеру следующего фильма. И дело не в звездном ансамбле, где великие старики Майкл Кейн, Харви Кейтель, Джейн Фонда встретились с выдающимися молодыми актерами Рейчел Вайс и Полом Дано, не в прекрасных альпийских видах и даже не искрящемся юморе, который наполняет и трагические сцены.

В этом фильме, как в наборе пробных духов, представлены, обыграны и развенчаны привычные штампы европейского и голливудского кино. Например, знаменитое чеховское ружье заменено у Соррентино буддистским монахом, который, вопреки сарказму главного героя, оторвался от земли и полетел. А творческие метания его друга, писавшего сценарий под названием "Последний день жизни", закончились не новым шедевром, а суицидом. Впрочем, не исключено, что нам это просто показалось – 47-летний режиссер не углубляется в чернуху, он ищет ответ на вопрос, что такое закат жизни и что нам с ним делать.

Ищет и находит – не случайно фильм о двух стариках называется "Молодость". Жизнь вокруг нас бурлит и сияет красками в любое время, и надо просто отдаться этому прекрасному потоку. Старый композитор слышит волшебную музыку в шуме листвы и звоне бубенчиков на шее у пасующихся коров. Его инфантильная дочь, впавшая в истерику после измены мужа, мгновенно находит своего принца: он суров, бородат и носит ее на руках в буквальном смысле слова. А растолстевший до неприличия Диего Марадона с татуировкой Маркса на спине дышит с помощью баллона и гоняет по футбольному полю теннисный мячик. Прекрасна Джейн Фонда в роли циничной актрисы из народа Бренды, прошедшей на пути к вершине все возможные испытания. Впрочем, ее жестокость режиссер не одобряет - и наказывает Бренду инфарктом. Но не стоит пересказывать сюжет и раскрывать интригу – те, кто еще не видел этот замечательный фильм, смогут увидеть его в нескольких израильских кинотеатрах с титрами на русском.

"Старость – это одна из вечных тем, которую не надо бояться обсуждать. Я предпочел обратиться к ней сейчас, когда еще есть силы на работу, ведь кто знает, что нас ждет под занавес жизни? В старости надо снимать про молодость" – так Соррентино объясняет свой выбор в одном из интервью. Он также советует молодым режиссерам смотреть побольше плохого кино – ведь так можно понять, чего снимать не следует. А вот хорошее кино, по его словам, смотреть опасно – очень хочется подражать.

Отметим, что за год, истекший с момента присуждения главного приза Канн, Соррентино успел снять мини-сериал под названием "Молодой Папа", где выдуманного понтифика Пия играет секс-символ Голливуда Джуд Ло. Этот странный персонаж не всегда верит в Бога, но зато верит в человека, требует от подчиненных истинной преданности церкви и увлеченно нянчит чужого младенца. Одним словом, Соррентино полон сюрпризов, и очень важно не пропускать его новых работ.

Публикуется по материалам PR-агентства .