Впервые в Израиле: группа ARW из золотого состава Yes

Каждый из этих легендарных музыкантов из золотого состава именитой прогрок-группы Yes в одиночку собирает стадионы по всему миру. Тем интересней будет их первый и единственный концерт в Израиле в составе супергруппы ARW, названной по первым буквам их знаменитых на весь мир фамилий: Anderson, Rabin and Wakeman.

7 марта 2017 года в тель-авивском концертном зале "Менора мивтахим" в авторском исполнении прогремят суперхиты из репертуара Yes и абсолютно новые, еще не опубликованные шедевры.

Любители легендарной группы Yes, да и все истинные поклонники рок-музыки вот уже несколько лет пребывают в приятном возбуждении: спустя четверть века после суперуспешного мирового турне Yes в 1990 году "Union" трое участников группы из золотого ее состава - вокалист Джон Андерсон, гитарист Тревор Рэбин и клавишник Рик Уэйкман – вновь объединились и создали новую супергруппу Anderson, Rabin and Wakeman (ARW). За всю почти полувековую историю существования британской команды Yes ее участники разных лет несколько раз создавали свои сайд-проекты или альтернативные версии группы, однако ни один из вариантов не мог похвастаться одновременно знаковым вокалом Джона Андерсона, выдающимся гитарным талантом Тревора Рэбина и колдовством клавишных Рика Уэйкмана.

Инициатором создания ARW стали Уэйкман и Рэбин. Третьим стал постоянный бунтовщик, вечный революционер и при этом хранитель ценностей и традиций Yes, отец-основатель группы Джон Андерсон – известный сторонник возрождения классического звучания легендарной команды и продолжения ее исторического развития пусть и под другим названием. "Споров о кандидатуре вокалиста не было, - вспоминает Рик Уэйкман. – Мы просто не могли не пригласить Джона, потому что без него любые песни Yes - вовсе и не Yes". "Исполнять музыку Yes с Риком Уэйкманом и Тревором Рэбином - ни с чем не сравнимое удовольствие! – говорит Андерсон. - Я чрезвычайно рад, что мы вновь играем вместе, чтобы не только порадовать фанов исполнением классических песен группы, но и записать что-то новое!".

Yes - cамая успешная и, пожалуй, самая амбициозная прогрессивная рок-группа в истории музыки. Несмотря на множество смен состава, временные распады и постоянные изменения в музыкальном направлении, эта группа существует с 1968 года и до сих пор сохраняет огромное количество своих слушателей по всему миру. Продавшая миллионы своих дисков, группа оставила яркий след в истории мирового рока, прежде всего, своими мистическими текстами, сложными красивыми мелодиями, характерным неповторимым вокалом и мощным виртуозным инструменталом.

Имея такое богатое наследство, супергруппа ARW просто обречена на успех. Тем более, что почивать на лаврах Андерсон, Рэбин и Уэйкман не собираются – троица не только активно гастролирует, но и пишет новый материал, радуя поклонников своими новинками пока только на концертах.

Голос Джона Андерсона часто называют "ангельским". Кроме неповторимого высокого и, при этом, глубокого, насыщенного тембра, Андерсон обладает редкой техникой "смешанного голоса" (позволяющей легко и органично переходить из нижнего регистра в верхний, так же возвращаться обратно и при этом мощно и монолитно звучать), которой могут похвастаться очень немногие. Кроме того, именно Андерсон ответственен за большинство стихов и тем мистического содержания в творчестве Yes.

Гитарист Трэвор Рэбин входил в состав Yes 12 лет - с 1982 по 1992 год. Он также писал для Yes и пел, причем многие его композиции не однажды добивались успехов в чартах и вошли в анналы истории группы. Он, как и Андерсон, - сторонник классического и современного звучания.

Рик Уэйкман - один из самых известных виртуозов-клавишников. Он один из первых начал использовать электронные клавишные инструменты в сочетании с оркестром и хором. На сегодняшний день во всем мире продано больше 50 миллионов копий его сольных альбомов.

Кроме Джона Андерсона (лид-вокал, акустическая гитара, арфа, перкуссия), Тревора Рэбина (гитара, вокал) и Рика Уэйкмана (клавишные инструменты) на сцену тель-авивского зала "Менора мивтахим" также выйдут приглашенные музыканты: Ли Померой (бас, бэк-вокал) и Лу Молино III (ударные, перкуссия).

Музыканты такого уровня в Израиль приезжают с концертами не так часто, поэтому ажиотаж с билетами уже начался. Супергруппа ARW в нашу страну приезжает впервые и поэтому готовится по-особенному. Участники группы отбирают для израильского дебюта классические вещи Yes и делают для них новые аранжировки. "Мы собираемся устроить отличное шоу, которое объяснит, почему мы вместе, - обещает Джон Андерсон. – Это будет волшебство песен и настоящее музыкальное приключение".

Публикуется по материалам PR-агентства