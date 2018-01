60-я церемония "Грэмми": триумф Бруно Марса и другие победители

Вечером в воскресенье, 28 января, в нью-йоркском комплексе Мэдисон-сквер-гарден состоялась 60-я церемония вручения музыкальных премий "Грэмми".

В номинации "Песня года" победил Бруно Марс с песней "That's What I Like". Эта песня также принесла Бруно победы в номинациях "Best R&B Performance" и "Best R&B Song". Он же победил в номинациях "Запись года" и "Альбом года" с альбомом "24K Magic", который также победил в номинациях "Best R&B Album" и "Best Engineered Album, Non-Classical". Таким образом, Бруно Марс был удостоен семи премий "Грэмми 2018". Американскому певцу, музыканту и автору песен Бруно Марсу (настоящее имя Питер Джин Эрнандес) 32 года, до того он неоднократно удостаивался премии Grammy.

Американский рэпер Кендрик Ламар в этом году был удостоен четырех премий "Грэмми" за победу в номинациях "Best Rap Performance", "Best Rap/Sung Performance", "Best Rap Song", "Best Rap Album".

Лучшим новым исполнителем названа канадская соул-исполнительница Алессия Кара.

Среди поп-музыкантов наибольшего успеха добился британец Эд Ширан, завоевавший "Грэмми" в номинациях "Best Pop Solo Performance" и "Best Pop Vocal Album".

В номинации "Best Pop Duo/Group Performance" победила группа из Аляски "Portugal. The Man", в номинации "Best Traditional Pop Vocal Album" – альбом "Tony Bennett Celebrates 90".

Американец Джеймс Мерфи с композицией "Tonite" победил в номинации "Best Dance Recording".

Немецкая группа "Kraftwerk" с альбомом "3-D The Catalogue" получила "Грэмми" за победу в номинации "Best Dance/Electronic Album".

В номинации "Best Contemporary Instrumental Album" победил альбом "Prototype" Джеффа Лорбера.

Покойный Леонард Коэн вновь был удостоен "Грэмми" за песню "You Want It Darker" в номинации "Best Rock Performance".

Другие победители в категории "Рок": "Sultan's Curse"/Mastodon в номинации "Best Metal Performance", "Run"/Foo Fighters в номинации "Best Rock Song", "A Deeper Understanding"/"The War on Drugs" в номинации "Best Rock Album".

Российские СМИ особое внимание уделили двум победителям: пианисту Даниилу Трифонову, получившему премию за лучшее инструментальное исполнение, и композитору Рэнди Ньюману, удостоенному "Грэмми" за песню о Путине.

См. полный список обладателей премий "Грэмми 2018".