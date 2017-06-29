Юлия Рутберг в "Кабаре "Бродячая Собака" - без четвертой стены

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"Кабаре!" Что сразу вспоминается? Фильм "Кабаре" и кабаре "Бродячая собака". Музыка и артистизм - и поэзия Серебряного века. Высший артистизм и артистическое кабаре. Но не только поэты "Серебряного века" и атмосфера фильма "Кабаре" привели замечательную актрису Юлию Рутберг к решению создать спектакль "Кабаре "Бродячая собака" - спектакль, в котором звучат песни на русском, французском и английском (под аккомпанемент лауреата национальных и международных конкурсов пианиста Алексея Воронкова), стихи Осипа Мандельштама, Игоря Северянина, Анны Ахматовой, Наума Коржавина, Булата Окуджавы и Александра Вертинского, театральные байки и анекдоты, тайны закулисья. Спектакль, в котором в рассказах Юлии Рутберг оживают образы Фаины Раневской, Михаила Ульянова, Юрия Яковлева – великих актеров давно или недавно ушедших от нас и вновь оживающих в рассказах в исполнении народной артистки России, лауреата премии "Хрустальная Турандот" за лучшую женскую роль. Спектакль, в котором Юлия Рутберг объясняет, что такое поэзия в жизни обыкновенного человека.

Интерес к первому артистическому кабаре в Петербурге, как и вообще к Серебряному веку, достаточно велик. Александр Блок, что четверостишие приведено выше, так и не заглянул в "Бродячую собаку"... Говорят, он чуждался богемы. А вот в стихах Анны Ахматовой отражалось многое из того, что она видела в романтическом кабачке "Бродячая собака". Литературно-артистическое кабаре "Бродячая собака" 1910-х годов - первое такого рода кафе в России. Здесь эстетика русского модерна была воплощена в самой жизни, как на сцене, где посетители артистически, поскольку все были баснословно талантливы, разыгрывали друг друга и самих себя. На открытии "Бродячей собаки" в ночь на 1 января 1912 года собрались такие поэты, как Михаил Кузмин, Анна Ахматова, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Саша Черный, Петр Потемкин, Игорь Северянин, артисты балета Тамара Карсавина, Евдокия Лопухова, Михаил Фокин, композиторы, музыканты, артисты театров драмы и оперы... Была составлена концертная программа, но публика предпочитала импровизации, и все это сразу предопределило уровень и успех нового начинания. В кабачке выступали с докладами Виктор Шкловский и Сергей Городецкий. В "Бродячей собаке" чествовали знаменитого артиста Александринского театра Юрьева и знаменитую балерину Карсавину. В этом кабачке жизнь становилась искусством, а искусство - самою жизнью.

"Жизнь – искусство, а искусство – жизнь" - это девиз и воплощает Юлия Рутберг в своем спектакле, приглашая зрителей в некий клуб для избранных – избранных ею, любимых ею и почитаемых ею поэтов, писателей и актеров, с которыми она знакомит свою публику. Знакомит и со своим талантом, переданным ей по наследству. Ее отец Илья Рутберг - знаменитый театральный деятель, основатель первой в мире кафедры пантомимы и пластического искусства, соучредитель театра "Наш дом" и автор многочисленных учебников по пантомиме. Мама Юлии - Ирина Суворова - преподавала музыку, а бабушка с дедушкой по материнской линии в свое время танцевали в ансамбле "Остров танца".

Первая кинороль Юлии Рутберг была в фильме "Руанская дева по прозвищу "Пышка". После нее было еще более семидесяти. Она востребована в десятке театров, но родной один - Вахтанговский, в постоянный репертуар которого с октября 2016 года включен и ее спектакль "Кабаре". Римас Туминас называет Юлию Рутберг рабыней театра. Она каждый вечер играет на грани человеческих возможностей. И не хочет останавливаться.

Вот что говорит о своем спектакле сама Юлия: "Когда я увидела фильм "Кабаре", то просто с ума сошла. Я давно мечтала играть в этом жанре, потому что это сплав музыки, слова, пластики, актерской игры. При этом разговор идет на вечные темы и о гениальных людях. В репертуарном театре всегда есть некая четвертая стена. Не важно, играете вы Шекспира или Чехова, зритель остается в роли наблюдателя. В кабаре, по определению, четвертая стена отсутствует. Так что то, что сделали мы, принципиально иное: в кабаре основным партнером артиста является именно публика. Я пою, танцую, читаю стихи, рассказываю истории… Многие зрители говорят, что у них складывается ощущение, будто я поговорила с каждым из них… Поэтому вы, уважаемые зрители, будете не только созерцателями, но и соучастниками. Давайте на пару часов попробуем вынырнуть из всей этой суеты, отвлечься от нашего безумного, безумного мира и предадимся роскоши. Роскоши человеческого общения".

Со спектаклем "Кабаре "Бродячая собака" Юлия Рутберг побывала в Германии, Дании, Америке, Литве, во множестве российских городов в рамках театральных программ, фестивалей моноспектаклей, и сольных филармонических концертов.

У каждого стихотворения и песни в этом спектакле есть причина и история. Актриса не раз говорила о своих учителях, о "прививке, инъекции прекрасного русского языка". Пожалуй, это может послужить подсказкой, откуда берутся такие завораживающие мелодии, интонации монологов Юлии Рутберг об искусстве и о себе, в диапазоне жанров от устных рассказов до кабаретных номеров. В этом спектакле есть стихи, джаз, монологи, размышления, записки-ответы, импровизация, поэтому каждый раз получается новый спектакль, не похожий на предыдущие. Необычно. Профессионально. Красиво. Тонко. Захватывающе. И все это можно будет увидеть в Израиле в октябре 2017 года.

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