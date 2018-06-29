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Досуг

"Песня - это выдох". Алексей Паперный отвечает на детские вопросы

время публикации: 07:00 | последнее обновление: 07:00 блог версия для печати фото
Алексей Паперный
Алексей Паперный и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Алексей Паперный – музыкант, театральный актер и режиссер, драматург, основатель нескольких популярных московских клубов.

"Что мы любим: сначала слова или сразу всю песню?" – просила девочка. Паперный отвечает, не задумывась: "Всю песню... Песня – это выдох".

"Зачем надо читать книги?" "Книги – миры, которые ты рождаешь вместе с писателем. Когда ты читаешь книжку, ты ее пишешь", – говорит Паперный.

На вопрос о том, почему надо уметь отдавать и получать, он отвечает так: "Потому что отдавая ты освобождаешь место для того, чтобы что-то получить".

Ответ на вопрос "Что такое успешный человек?" звучит вроде бы парадоксально: "Это человек, который никогда не может состояться".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Алексеем Паперным

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook.

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