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Досуг

"Поле боли". Наталья Крель в программе "Детский недетский вопрос"

время публикации: 06:52 | последнее обновление: 06:52 блог версия для печати фото
Наталья Крель
Наталья Крель и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стала Наталья Крель – президент Союза всероссийских организаций инвалидов, исполнительный директор Национального Парадельфийского комитета России. Наталья заболела в 10-летнем возрасте и полтора года провела в больнице. Когда ей пришлось заново учиться ходить, девочке снился фильм, в котором она была дельфином.

О себе говорит: я счастливый человек. Помогает многим и переживает за каждого, кому не удается помочь: "Душа болит от правды жизни, которую ты знаешь, видишь, понимаешь, а изменить не можешь. Изменить не можешь, потому что поле боли на Земле очень большое".

Слову "инвалид" предпочитает словосочетание "человек с инвалидностью": "Прежде всего, человек. Человек, у которого есть своя история".

Десятилетний мальчик спросил: "Бог создал женщину, чтобы мужчине было весело, или наоборот?" Наталья на этот вопрос ответила так: "Бог создал женщину, чтобы мужчина был".

Самые важные качества человека, по ее мнению: верность и умение быть сопричастным.

На детский вопрос "Что такое успех в мире взрослых?" отвечает: "Для меня успех в жизни в том, что я живу". Смысл жизни для нее в том, чтобы, вставая утром, радоваться приходящему дню.

Наталье кажется очень важным, чтобы взрослые тоже умели иногда задавать себе детские вопросы.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Натальей Крель

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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