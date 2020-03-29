"Заповедник 116": Война с коронавирусом. Нефтяные гонки. Двадцать лет Цап-царапу. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 116-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Мировые лидеры Путин, Трамп, Макрон, Джонсон, Си и Меркель на всемирной войне с коронавирусом.

2. Трамп, Путин, Сечин, Меркель, Лукашенко и саудовский принц Салман снимаются в фильме про поиски покупателей бензака.

3. Мишустин, Золотов, Сечин, Рогозин, Захарова, Володин и Матвиенко поют песню о двадцатилетнем правлении Путина.



Инфоповоды:



– Борис Джонсон в своем выступлении несколько раз подчеркнул, что "это война". Дональд Трамп тоже.

– Рейтинг Эммануэля Макрона на фоне эпидемии вырос до максимального значения за последние два года.

– В Германии введен карантин, запрещающий собираться больше чем по двое.

– Тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.

– По сообщениям СМИ в Чехии арестовали груз медицинских масок, отправленных из Китая в Италию в качестве гуманитарной помощи.

– Продолжается снижение стоимости нефти, вызванное торговой войной Саудовской Аравии и России.

– 26 марта 2000 года В.В. Путин был в первый раз избран президентом РФ.

– На этой неделе Путин объявил о переносе голосования.



Все выпуски "Заповедника" (DW)