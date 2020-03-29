"Заповедник 116": Война с коронавирусом. Нефтяные гонки. Двадцать лет Цап-царапу. Мультсатира
Проект заповедник представил новую, 116-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.
В новом выпуске:
1. Мировые лидеры Путин, Трамп, Макрон, Джонсон, Си и Меркель на всемирной войне с коронавирусом.
2. Трамп, Путин, Сечин, Меркель, Лукашенко и саудовский принц Салман снимаются в фильме про поиски покупателей бензака.
3. Мишустин, Золотов, Сечин, Рогозин, Захарова, Володин и Матвиенко поют песню о двадцатилетнем правлении Путина.
Инфоповоды:
– Борис Джонсон в своем выступлении несколько раз подчеркнул, что "это война". Дональд Трамп тоже.
– Рейтинг Эммануэля Макрона на фоне эпидемии вырос до максимального значения за последние два года.
– В Германии введен карантин, запрещающий собираться больше чем по двое.
– Тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.
– По сообщениям СМИ в Чехии арестовали груз медицинских масок, отправленных из Китая в Италию в качестве гуманитарной помощи.
– Продолжается снижение стоимости нефти, вызванное торговой войной Саудовской Аравии и России.
– 26 марта 2000 года В.В. Путин был в первый раз избран президентом РФ.
– На этой неделе Путин объявил о переносе голосования.
Все выпуски "Заповедника" (DW)