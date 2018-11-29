Знаменитый режиссер Квентин Тарантино женился на израильтянке Даниэле Пик

Вечером в среду, 28 ноября, в частном доме в Лос-Анджелесе состоялась свадьба культового американского кинорежиссера Квентина Тарантино и модели и певицы Даниэлы Пик, дочери израильского певца, композитора и поэта Цвики Пика.

Квентин Тарантино. Фотогалерея

Как пишет сайт E! News, церемония была домашней, на ней присутствовали всего около 20 человек – близкие родственники и друзья. В частности, среди гостей упомянуты Харви Кейтель, Тим Рот и Эли Рот.

Об обручении Тарантино и Пик сообщалось еще летом прошлого года.

Квентин и Даниэла познакомились в 2009 году, когда Тарантино посетил Израиль в рамках рекламного тура со своим фильмом "Бесславные ублюдки". Тогда израильский продюсер Йорам Глобус, долгое время работавший в Голливуде, устроил закрытый прием в честь приезда именитого режиссера. На вечеринку была приглашена вся элита израильского шоу-бизнеса, в том числе – Цвика Пик со своими дочерьми Даниэлой и Шарон. Тарантино был покорен Даниэлой, и уже на следующий день их видели вместе в тель-авивском ресторане "Месса". "Эксперты" полагали, что роман будет весьма коротким, однако их прогнозы не оправдались.

"Романтический список" Тарантино, по версии голливудских таблоидов, включает множество имен, среди них – актрисы Мира Сорвино, Джулия Дрейфус, Шер Джексон, Ума Турман (о ней Квентин говорил, что их отношения "сугубо платонические"), Кэти Гриффин, Маргарет Чо, режиссеры Эллисон Андрес и София Коппола. При этом Тарантино заявлял, что рассчитывает обзавестись семьей после 60 лет.

Отметим, что сейчас режиссеру 55 лет. Его избраннице – 35.





