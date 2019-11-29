Дар жажды красоты. Борис Гребенщиков в программе "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи стал Борис Гребенщиков – поэт и певец, музыкант и композитор, сооснователь рок-группы "Аквариум".
Для него есть сотни, а то и тысячи "песенок о себе". На предложение назвать одну единственную ответил так: "Леонард Коэн. What happens to the heart".
Один мальчик спросил "Как не скучать?" "Полюбить что-то в мире", – отвечает Гребенщиков. "А что такое любовь?" "То, что дает цвета, краски, дыхание".
"Я в этом мире для того, чтобы делиться тем, что я есть", – говорит БГ.
На предложение японской девочки назвать свою жизнь одним словом выбирает "восторг".
Если бы он выбирал подарок шестилетнему мальчику, то подарил бы ему жажду переживания красоты.
"Смысл жизни в переживании фантастической красоты вселенной".
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Борисом Гребенщиковым
Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.
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