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NEWSru.co.il :: Досуг29 ноября 2019 г., 06:54

Дар жажды красоты. Борис Гребенщиков в программе "Детский недетский вопрос"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Борис Гребенщиков в программе &quot;Детский недетский вопрос&quot; Борис Гребенщиков и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Борис Гребенщиков – поэт и певец, музыкант и композитор, сооснователь рок-группы "Аквариум".

Для него есть сотни, а то и тысячи "песенок о себе". На предложение назвать одну единственную ответил так: "Леонард Коэн. What happens to the heart".

Один мальчик спросил "Как не скучать?" "Полюбить что-то в мире", – отвечает Гребенщиков. "А что такое любовь?" "То, что дает цвета, краски, дыхание".

"Я в этом мире для того, чтобы делиться тем, что я есть", – говорит БГ.

На предложение японской девочки назвать свою жизнь одним словом выбирает "восторг".

Если бы он выбирал подарок шестилетнему мальчику, то подарил бы ему жажду переживания красоты.

"Смысл жизни в переживании фантастической красоты вселенной".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Борисом Гребенщиковым

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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