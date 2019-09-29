"Заповедник 90": Законная инквизиция. Капкан для Трампа. Интернет как в правильной Корее. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил в воскресенье, 29 сентября, новую, 91-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новой серии: Путин, Золотов и другие в средневековой сценке о шаманах, колдунах и российской судебной системе. Трамп, Зеленский и Меркель в сериале "Недрузья": тяготы жизни американского президента. Кремлевский хор с новым хитом об изоляции Рунета.

В этом выпуске нашли отражение: задержание трех "колдунов" в Чечне; крестный ход детей для молитвы о хороших оценках в Екатеринбурге; арест якутского шамана Габышева; скандал в США, связанный с телефонным разговором Трампа и Зеленского; совместные военные учения России, Ирана и Китая; тестирование оборудования для изоляции Рунета, объявленное Роскомнадзором; заявление Роскосмоса о совместном проекте с Китаем; угрозы российских властей в адрес компаний Google и Facebook в связи с их "вмешательством" в российские выборы.

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