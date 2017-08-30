52-й Фестиваль вокальной музыки в Абу-Гош – Суккот 2017

5 дней, 16 программ и три замечательных хора: из Армении, России и Германии. В дни праздника Суккот, в деревне Абу-Гош возле Иерусалима пройдет традиционный фестиваль литургической, вокальной и хоровой музыки. И каких хоров! На фестиваль на сей рез приглашены известнейший камерный хор из Штутгарта, исполняющий на фестивале произведения Мендельсона, Баха и Малера – хор из Штутгарта выступит дважды; российский мужской хор из Воронежа "Символ веры" под управлением Серафима Дубанова, произведший в прошлом году фурор в Абу-Гош на юбилейном 50-м фестивале и на сей раз, дающий единственный концерт (совместно с израильским женским вокальным ансамблем "Наама"), на котором прозвучат произведения Рахманинова, Дворжака и Чайковского, и впервые приезжающий в Израиль из Армении знаменитый хор "Маленькие певцы Армении" под руководством профессора Тиграна Экекяна – также с единственным концертом с программой классической и народной музыки.

- Приобрести билеты на концерты 52-го Фестиваля вокальной музыки в Абу-Гош

Уникальный хор "Маленькие певцы Армении" под руководством художественного руководителя и дирижера Тиграна Экекяна покорил не одну сцену мира. В 2002 году хор "Маленькие певцы Армении" (основанный еще в 1992 году при содействии международной ассоциации "Армянские маленькие певцы" и муниципалитета Еревана) был признан лучшим детским хором мира Всемирной ассоциацией хоровой музыки. Кстати, среди множества хоровых коллективов, есть всего несколько детских хоров завоевавших звание "Лучший хор мира". "Маленькие певцы Армении" постоянно принимают участие в различных международных фестивалях, всемирных симпозиумах, выставках. В их послужном списке: Фестиваль молодежных хоров (Базель, Швейцария, 1995 г.), фестивали в Гон-Конге, Гуан-Джо и Пекине (Китай, 1999 г.), ЭКСПО 2000 (Ганновер, Германия), "Золотая ладья" (Сочи, Россия, 2001 г.), "Димитрия" (Салоники, Греция, 2002г.), Шестой Всемирный Симпозиум Хоровой Музыки (Миннеаполис, США, 2002 г.), армяно-американский фестиваль "Песнь Единения" (Армения, 2004, 2006). Молодые исполнители также участвовали в концертах и конкурсах: "Азнавур и друзья" (Париж, Франция, 2007 г.), "Дружат дети на планете" (Москва, Суздаль, 2010 г.), "Пусть поет будущее" (Стокгольм, Готтебург, Швеция, 2012 г.), в том числе в Европейском фестивале молодежных хоров (Базель, Швейцария, 2014), в Пятом фестивале детских хоров, посвященном Геноциду армян и Армении (Салоники, Греция, 2015г.).

Коллектив был удостоен высших наград премьер-министра Армении, Министерства культуры Армении и мэрии Еревана, а также награжден медалью "Леонардо да Винчи" Европейской академии естественных наук. "Маленьких певцов Армении" в качестве почетного гостя приглашают на самые престижные фестивали, а художественные руководители многих музыкальных певческих коллективов мира считают юных армянских исполнителей вне конкуренции.

"Маленькие Певцы Армении" – лучший детский хор, который я когда-либо слышала. Они с другой планеты… Этот хор поистине потряс меня. Есть нечто глубокое, что исходит из глубины их душ. Они сливаются в пении: нежность пиано и пианиссимо, возможности динамики - фантастические! Они лучшие посланцы Армении" - так считает израильтянка Майя Шавит, основатель, художественный руководитель и дирижер хора "Эфрони", по инициативе которой хор приглашен в Израиль и с подачи которой "Маленькие певцы Армении" исполнят в Абу-Гош "До завтра" - песню Йони Рехтера на слова Натана Заха.

Коллективы, возглавляемые профессором Тиграном Экекяном, выступали в 90 странах и неоднократно занимали призовые места. Только в период с 1990 по 1995 гг., его воспитанники и хоры завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль на различных международных конкурсах, в том числе на конкурсах в Арнеме (Голландия), "Айстедфод" (ЮАР, Великобритания), "Такарацука" (Япония) и "Голднгейт" (США)…

Среди записанных маэстро дисков призов удостаивались "Полное собрание сочинений Барсега Каначьяна", ("Лучший классический альбом года", AMFA, Лос-Анджелес, США 2001); "Духовная музыка V-XX вв." - 2004 год... Тигран Экекян является основателем и художественным руководителем целого ряда национальных и международных конкурсов и фестивалей. Тигран Экекян - кавалер медалей Мовсеса Хоренаци (за выдающийся вклад в развитие национальной культуры), Леонардо да Винчи, Маршала Баграмяна, ордена Еревана. Тиграну Экекяну присвоено звание "Заслуженный учитель", и к этому своему титулу у маэстро совершенно особенное отношение. При активном содействии Тиграна Экекяна хоровые произведения армянских авторов издаются в авторитетных издательствах, таких как Oxford Press и Carus.

Публикуется по материалам PR-агентства