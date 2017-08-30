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Согласно завещанию Пратчетта, его незаконченные произведения раздавили катком

время публикации: 16:02 | последнее обновление: 16:02 блог версия для печати фото
Терри Пратчетт

Жесткий диск с незаконченными произведениями фантаста Терри Пратчетта, согласно завещанию писателя, был раздавлен старинным катком Lord Jericho.

Остатки жесткого диска писателя войдут в выставку, посвященную жизни и творчеству Пратчетта. Выставка будет проходить в музее города Солсбери с 16 сентября этого года по 13 января 2018 года.

Культовый писатель-фантаст Терри Пратчет умер 12 марта 2015 года в возрасте 66 лет от болезни Альцгеймера.

Вскоре после смерти Пратчетта его близкий друг, писатель Нил Гейман, рассказал СМИ, что Пратчетт хотел, чтобы "все, над чем он работал перед смертью, вместе со всеми его компьютерами было выложено посреди дороги, и чтобы по всему этому прокатился каток".

Сэр Теренс Дэвид Джон Пратчетт, более известный как Терри Пратчетт, родился 28 апреля 1948 года в городе Беконсфилд, графство Бэкингемшир. В 13 лет его рассказ "The Hades Business" был напечатан в школьном журнале, а двумя годами позже, в 1963 году, опубликован в журнале "Science Fantasy" – за эту публикацию Терри Пратчетт получил 14 фунтов стерлингов. Его вторая работа, "Night Dweller", была опубликована в ноябре 1965 года в 156-м номере журнала New Worlds.

Наибольшей популярностью пользуется его цикл сатирического фэнтези "Плоский мир" (Discworld), к настоящему времени насчитывающий 40 романов, 5 рассказов, 4 карты и атласа, 10 справочников и одну поваренную книгу.

Цикл произведений о мире, представляющем собой диск, покоящийся на спинах гигантских слонов, стоящих на панцире огромной черепахи, можно без преувеличения назвать культовым для любителей жанра фэнтези. Романы делятся на несколько подциклов, объединенных общими героями.

По некоторым произведениям были сняты мультфильмы. Три книги из этого цикла были экранизированы по заказу телеканала Sky: "Санта-Хрякус" (2006), "Цвет волшебства" (2008) и "Опочтарение" (2010). Все экранизации получили высокую оценку поклонников Пратчетта. Автор сам снялся в эпизодических ролях в трех этих фильмах.

Суммарный тираж его книг составляет около 50 миллионов экземпляров. В феврале 2009 года Пратчетт, офицер ордена Британской империи, был посвящен королевой Елизаветой II в рыцари-бакалавры.

По данным статистики, Пратчетт в 90-х годах прошлого столетия был самым читаемым в Великобритании автором по количеству изданных книг в твердой обложке. По некоторым оценкам, его книги составляют примерно 1% от всех, проданных в Великобритании. В список 200 лучших книг по версии BBC 2003 года вошло 15 произведений Пратчетта.

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// NEWSru.co.il // В мире // 12 марта 2015 г.
Умер знаменитый писатель-фантаст Терри Пратчетт







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