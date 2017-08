Согласно завещанию Пратчетта, его незаконченные произведения раздавили катком

Жесткий диск с незаконченными произведениями фантаста Терри Пратчетта, согласно завещанию писателя, был раздавлен старинным катком Lord Jericho.

Остатки жесткого диска писателя войдут в выставку, посвященную жизни и творчеству Пратчетта. Выставка будет проходить в музее города Солсбери с 16 сентября этого года по 13 января 2018 года.

Культовый писатель-фантаст Терри Пратчет умер 12 марта 2015 года в возрасте 66 лет от болезни Альцгеймера.

Вскоре после смерти Пратчетта его близкий друг, писатель Нил Гейман, рассказал СМИ, что Пратчетт хотел, чтобы "все, над чем он работал перед смертью, вместе со всеми его компьютерами было выложено посреди дороги, и чтобы по всему этому прокатился каток".

The steam roller Lord Jericho at @steamfair proving modern technology is no match for the might of the Industrial Revolution @terryandrob pic.twitter.com/iLZjuRZnnD