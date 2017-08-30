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На острове Лидо стартует 74-й Венецианский кинофестиваль

время публикации: 15:50 | последнее обновление: 15:50 блог версия для печати фото
На острове Лидо стартует 74-й Венецианский кинофестиваль

Вечером в среду, 30 августа, на острове Лидо в Венеции стартует 74-й Венецианский международный кинофестиваль. В основную конкурсную программу кинофестиваля в этом году вошла 21 картина.

Кинофестиваль открывает фильм американского режиссера Александра Пэйна "Короче" (Downsizing) - история о супругах, которые в целях экономии решили пожить в крохотном теле.

В этом году жюри кинофестиваля возглавит американская актриса Аннетт Беннинг. В последний раз женщина (Катрин Денев) возглавляла жюри Венецианского кинофестиваля в 2006 году.

Венецианский кинофестиваль является старейшим в мире и был основан в 1932 году. С 1934 года ежегодно проводится на острове Лидо. Главные призы – "Золотой Лев" за лучший фильм и "Серебряный Лев" за лучшую режиссерскую работу.

В прошлом, 2016 году, премию "Золотой Лев" получил филиппинский фильм Лава Диаса "Женщина, которая ушла".

Премию "Серебряный Лев" поделили Андрей Кончаловский за фильм "Рай" и Амат Эскаланде за фильм "Дикая местность".

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