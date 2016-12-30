Самые громкие секс-скандалы 2016 года. В Израиле и за рубежом. ТОП-30

Уходящий год был богат на громкие скандалы с сексуальной подоплекой, которые неизменно вызывали интерес миллионов и широко освещались в СМИ. "Героями" и "героинями" этих скандалов становились политики и чиновники, военные и судьи, звезды шоу-бизнеса.

Ниже приведен список самых громких секс-скандалов 2016 года, по оценке редакции NEWSru.co.il.

В ИЗРАИЛЕ

1. Самым громким сексуальным скандалом года в Израиле можно назвать расследование жалоб против бригадного генерала ЦАХАЛа, бывшего комбрига "Голани" Офека Бухриса, которого несколько женщин обвиняли в домогательствах и даже в изнасиловании. Расследование началось весной, а в декабре Бухрис полностью признал свою вину и заключил сделку, в соответствии с которой он был обвинен в запрещенной связи с подчиненной и неподобающем для офицера поведении. Пункт об изнасиловании был вычеркнут из обвинительного заключения. В обмен на признание вины Бухрис будет приговорен к условному сроку и понижен в звании до полковника. Обсуждение меры наказания в суде состоится 17 января.

2. СМИ широко обсуждали и жалобы нескольких женщин на неподобающее поведение депутата Нисана Сломянски, представляющего партию "Байт Иегуди". Полиция начала проверку. Никакие обвинения депутату пока не предъявлены. Но он временно отказался от поста главы комиссии Кнессета по законодательству. Своей вины Сломянски не признает.

3. Бывший депутат Кнессета от партии ШАС Амнон Коэн оказался в более сложной ситуации: его подозревают в получении взяток за продвижение ряда законов. В программе "Увда" Второго канала ИТВ было показано признание предпринимателя Даниэля Муллокандова, утверждавшего, что он платил Коэну за продвижение законопроектов, способствующих развитию его бизнеса, причем иногда речь шла о взятках в форме предоставления сексуальных услуг проститутками. Экс-депутат все обвинения в свой адрес отвергает. В настоящее время от находится под домашним арестом.

4. Для другого фигуранта громкого сексуального скандала, бывшего депутата и министра Сильвана Шалома все закончилось прекращением расследования через полгода после того, как он ушел из политики. Скандал 2014-2015 годов лишил Шалома шансов на президентский пост и завершился его уходом с поста министра внутренних дел и из Кнессета.

5. В декабре окружной суд в Тель-Авиве признал бывшего мэра Ор-Йегуды Давида Йосефа виновным в серии сексуальных преступлений, а также в обмане общественного доверия. Приговор будет вынесен уже в 2017 году.

6. В январе стало известно о подозрениях в отношении мэра Ашкелона Итамара Шимони. Впрочем, позже обвинения с чиновника частично были сняты, в частности были убраны пункты, касавшиеся подозрений в сексуальных преступлениях.

7. Под подозрение в совершении правонарушений сексуального характера попал и бывший глава администрации премьер-министра Израиля Гиль Шефер. Его несколько раз допрашивала полиция, но обвинений пока не предъявлено. Шефер обвинения в свой адрес отвергает.

8. В декабре бывший глава окружного суда в Хадере Ицхак Коэн, который в свое время вел "дело Задорова", признал себя виновным в сексуальных домогательствах в отношении служащей суда. В рамках досудебной сделки, заключенной прокуратурой с адвокатами Коэна, он избежал тюремного заключения, но был приговорен к общественным работам и штрафу.

9. В декабре была возобновлена проверка подозрений против высокопоставленного сотрудника государственной прокуратуры Ури Корва (Корба), который подозревается в совершении преступлений на сексуальной почве против подчиненной ему сотрудницы прокуратуры. Эта сотрудница пока отказывается подавать официальную жалобу из опасения, что это навредит ее карьере.

10. В январе полиция рекомендовала отдать под суд полковника тюремной службы, начальника тюрьмы "Аялон" Шохама Йосефа, который подозревался в изнасиловании подчиненной и сексуальных домогательствах. Полковник настаивал на том, что речь шла об обычном "служебном романе".

11. С февраля продолжается расследование в отношении известного израильского актера Моше Ивги, которого подозревают в ряде случаев сексуальных домогательств. Пока это расследование не завершилось подачей обвинительного заключения, но негативно отразилось на карьере и творчестве Ивги.

12. В ноябре относительно мягким приговором завершилась "одиссея" пожилого раввина Элиэзера Берланда, который был признан виновным в развратных действиях, в том числе в отношении несовершеннолетнего, а также в причинении физического ущерба с отягчающими обстоятельствами. После попыток найти убежище в Марокко, Зимбабве и ЮАР раввин Берланд был возвращен в Израиль и предстал перед судом. Свою вину он признал и попросил прощения "у всего народа Израиля".

13. В сентябре прокуратура Южного округа предъявила обвинения 20-летнему жителю бедуинского поселка Тель-Шева в краже мобильного телефона у спортивного комментатора Шарон Пери и в распространении ее интимных фотографий в социальных сетях. Этот скандал широко обсуждался в СМИ и социальных сетях.

14. Было передано в суд дело 30-летней учительницы, работавшей в одной из школ на юге страны и соблазнившей 15-летнего школьника. В полицию обратился муж этой женщины, утверждавший, что жена ему изменяла со школьником, от которого она забеременела и сделала аборт.

15. В декабре один из раввинских судов Израиля вынес вердикт по необычному бракоразводному процессу. После 25 лет совместной жизни женщина, имеющая четырех детей, подала на развод, обвинив мужа в многочисленных изменах и потребовав "ктубу" в размере 3 миллиона шекелей. Оскорбленный супруг заявил суду, что измены были взаимными и что вместе с женой он зачастую посещал свингерские вечеринки, с одним из участников которых жена ему потом изменяла втайне от него. Неверная жена компенсацию не получила.

В МИРЕ

1. Наиболее громким сексуальным скандалом года можно было бы назвать обвинения со стороны более 10 женщин в адрес кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, если бы эти обвинения были подкреплены доказательствами и повлияли бы на результаты выборов. В домогательствах и даже в изнасилованиях Трампа обвиняли женщины разных возрастов и профессий (среди них нашлась и одна бывшая порноактриса). Но ни одна из них не подала заявления в суд. "Сексуальный компромат" на Трампа не помешал ему одержать победу на президентских выборах.

2. С именем Хиллари Клинтон, проигравшим кандидатом в президенты США от Демократической партии, в этом году косвенно были связаны несколько скандалов с сексуальной подоплекой. Прежде всего, следует упомянуть тот факт, что следователи ФБР обнаружили служебную переписку Клинтон на лэптопе отставного политика-демократа и экс-кандидата в мэры Нью-Йорка Энтони Винера (бывшего мужа Хумы Абедин, советницы Клинтон), против которого ведется расследование в связи с подозрениями в его сексуальных контактах с несовершеннолетней. Два других скандала из мира фальшивых новостей (фейков): шутники объявили вашингтонскую пиццерию Comet Ping Pong "педофильским центром" Клинтон и ее помощников – один гражданин до такой степени поверил в это, что устроил стрельбу в заведении; в социальных сетях широко разошлась фотография "голого Билла Клинтона" с неизвестной женщиной, которая делает ему массаж – на самом деле, речь шла о фрагменте снимка, созданного известным британским фотографом Элисон Джексон, одной из специализаций которой является изготовление сюжетных снимков с двойниками знаменитостей.

3. В январе командование ВМС США освободило контр-адмирала Рика Уильямса, уличенного в использовании рабочего компьютера для просмотра порнографических материалов, от должности руководителя учебного подразделения палубной авиации Тихоокеанского флота.

4. В Европе самым громким скандалом года, связанным с сексуальными преступлениями, можно назвать новогодние нападения мигрантов на женщин в Кельне. После новогодних беспорядков в полицию было подано 1075 заявлений, в том числе 467 заявлений о нападениях сексуального характера – от домогательств до изнасилований. В числе подозреваемых было 30 граждан Марокко, 27 алжирцев, четыре иракца, трое немцев, трое сирийцев, трое граждан Туниса и по одному гражданину Ливии, Ирана и Черногории. Лишь один из обвиняемых получил реальный тюремный срок (и то за воровство), прочие были оправданы или отделались условным сроком. После событий в Кельне Германия ужесточила закон об изнасиловании. В Европе прошло множество акций протеста в связи с преступными действиями мигрантов в отношении женщин в Кельне, так например швейцарская художница Мило Мойре поддержала жертв насилия, выйдя обнаженной к Кельнскому собору.

5. На фоне разбирательств по поводу событий в Кельне возникли подозрения по поводу того, что полиция Швеции намеренно скрывала информацию о сексуальных преступлениях беженцев, совершенных ими летом 2014 года на музыкальном фестивале We Are Stockholm – крупнейшем молодежном празднике Европы.

6. Еще один сексуальный скандал, связанный с мигрантами из стран Азии и Африки, был отмечен прессой в Финляндии после того, как фонд Helsingin Diakonissalaitos заявил, что финки покупают секс-услуги молодых иммигрантов.

7. Депутат британского парламента от партии лейбористов Кит Ваз, глава комитета по проблемам преступности, иммиграции и наркотиков, был уличен в связях с мужчинами-проститутками.

8. 22-летняя Лаура, гражданка Нидерландов, называвшая себя жертвой изнасилования, была признана виновной катарским судом в незаконной сексуальной связи и распитии алкоголя в общественном месте. Она была выслана из страны.

9. 29-летняя немецкая модель Джина-Лиза Лохфинк привлекла к себе внимание не только германских, но и многих зарубежных СМИ, в связи со скандалом вокруг судебного решения, не признающего ее жертвой сексуального насилия и превращающего из жертвы в преступницу.

10. В июне организаторы конкурса "Мисс Великобритания" объявили, что лишают короны 20-летнюю Зару Холланд, победившую на национальном конкурсе красоты, за то, что она снялась в эпизоде телешоу Love Island (ITV2), где было показано, как она занимается сексом.

11. 62-летний бывший рестлер и актер Халк Хоган (настоящее имя Терри Джин Боллеа), устраивавший скандалы своей дочери Брук за фривольное поведение и участие в голых фотосессиях, сам стал невольным героем громкого сексуального скандала и был вынужден сделать заявление для прессы по этому поводу. Он подал в суд на сайт Gawker, распространивший видеозапись, на которой было показано, как Халк занимается сексом с женой друга.

12. В августе широкое обсуждалось "дикое" празднование 30-летия знаменитого ямайского бегуна Усэйна Болта в Рио-де-Жанейро. Вскоре после того, как Болт устроил бурную вечеринку по случаю своего юбилея и завершения Олимпийских игр, на которых он завоевал три золотые медали, в Twitter и YouTube были выложены фотографии и видеозаписи, на которых показано, как Усэйн танцевал эротические танцы с девушками, а потом, по всей видимости, оказался в гостиничном номере вместе с одной из них.

13. Знаменитый американский рэпер Канье Уэст, муж светской львицы Ким Кардашьян, устроил в июне закрытый показ своего нового видеоклипа "Famous" ("Знаменитый") по одноименной песне из альбома "The Life of Pablo", где были показаны 12 голых знаменитостей (в их числе и сам Канье вместе с Ким). Через пару месяцев Уэст раскрыл секрет клипа, показав журналистам и гостям восковые куклы обнаженных знаменитостей, уложенные на огромной кровати.

14. 76-летний итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи откликнулся на шквал критики, возникший после публикации интервью, в котором он говорит, что сцена изнасилования в фильме "Последнее танго в Париже" была непостановочной, и признает, что "ужасно" поступил с актрисой Марией Шнайдер, не предупредив ее об изменении сценария. По его словам, из-за недоразумения возникло мнение, что актриса не знала о предстоящей сцене изнасилования.

15. Звезда "Властелина колец" и "Хоббита" Элайджа Вуд, впервые снявшийся в кино в восьмилетнем возрасте, заявил, что в Голливуде его детства процветала и, по мнению Вуда, процветает до сих пор, организованное сексуальное насилие над детьми.